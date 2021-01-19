Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Huzurevleri ve bakımevlerinde Covid-19 aşı uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanı Koca, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişiler ve 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağını açıkladı

Huzurevleri ve bakımevlerinde Covid-19 aşı uygulaması başlıyor
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçiyoruz. Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlar için de aşılama programının başlayacağını ifade etti.

"HAFTA SONUNA KADAR TAMAMLAMAYA GAYRET EDELİM"

Öte yandan, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü ve aşılama takvimine ilişkin talimatlarını aktardı.

Geçen perşembe başlatılan aşı kampanyasında 830 bin kişiye ulaşıldığını belirten Koca, il sağlık teşkilatlarına ve aşılamada görev yapan sağlık çalışanlarına gayretleri için teşekkür etti.

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik yapılan aşılamayı çarşamba günü itibarıyla bitirelim istiyoruz. Çünkü Bilim Kurulumuzun hazırladığı plan çerçevesinde bizim aşamaları hızla takip ederek yol almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Koca, hastalık gibi bazı istisnai durumlar sebebiyle aşısını yaptıramayan sağlık çalışanlarının sürecin devamında aşı yaptırabileceğine işaret etti.

Aşı sırası geçen sağlık çalışanlarına tüm basamaklar bittikten sonra tekrar sıra geleceğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Yarından itibaren huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde aşılamaya başlamak istiyoruz. Bütün illerde bizim bu organizasyonu güçlü şekilde yapmamız önemli. Özellikle huzurevi, bakımevi ve engelli evlerini hafta sonuna kadar tamamlamaya gayret edelim. Yerinde yapılan aşıdan sonra olabilecek alerjik ve benzeri reaksiyonlara gerektiğinde müdahale etmeleri için sağlık ekibinin 1 saat kadar beklemesi gerekir.

Ayrıca yarından itibaren 90 yaş üstünde olan vatandaşlarımızı da aşılamak istiyoruz. 90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden; aşılamalarını evinde, yerinde organize etmenizi istiyoruz. Sağlık ekibinin gerektiğinde müdahale yapabilecek nitelikte olması ve acil durum ekipmanıyla birlikte eve giderek yapması son derece önemli. Bunun takvimini de cumartesi ve pazar dahil olmak üzere hafta sonu tamamlamış olalım."

Bakan Koca, toplantıda, il müdürlerinden mevcut durumla ilgili bilgi aldı ve değerlendirmelerini dinledi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

19 Ocak Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Geçirgen Bağırsak Sendromu nedir, belirtileri nelerdir? - Geçirgen Bağırsak Sendromu neden olur?
SAĞLIKGeçirgen Bağırsak Sendromu nedir?
Kalp kapağı tamir ameliyatları - Son dakika: Prof. Dr. Köksal anlattı
SAĞLIKKalp kapağı tamir ameliyatları
Sağlık Bakanı Koca: 830 bin sağlık çalışanı aşının ilk dozunu oldu
SAĞLIKKaç sağlık çalışanı aşı oldu?
Prof. Dr. Durmuş Kaya koronavirüse yenildi
SAĞLIKProf. Dr. Durmuş Kaya koronavirüse yenildi
BİTİYOR! Son dakika: Korona VAKA SAYISI 18 Ocak
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
18 Ocak Koronavirüs tablosu vaka sayısı AÇIKLANDI - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat sayısı
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Batman'da hapşırma nöbeti geçiren çocuk tedavi altına alındı - Haberler
SAĞLIK10 gündür hapşıran Yağmur'a yardım eli
Türkiye'de Covid-19'a karşı aşılama hızla devam ediyor - Haberler
SAĞLIKTürkiye'de Covid-19'a karşı aşılama hızla devam ...
Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl başlar? Gün gün koronavirüs
SAĞLIKCorona virüs belirtileri nelerdir?