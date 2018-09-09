Hvidovre - Silkeborg düellosu

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Hvidovre, 10 Eylül 2018 Pazartesi günü Silkeborg takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Hvidovre 9 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Silkeborg 7 puanda ve 10. sırada. Hvidovre, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Silkeborg, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 587 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hvidovre kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Silkeborg sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Hvidovre son hafta oynanan Silkeborg maçında 3-3 berabere kaldı.

Silkeborg ise Hvidovre karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Hvidovre, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Hvidovre, kendi sahasında 5 gol attı, 3 gol yedi.

Silkeborg, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Silkeborg 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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