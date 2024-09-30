Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.683,07 %-0,97
        DOLAR 34,1763 %0,02
        EURO 38,2903 %0,35
        GRAM ALTIN 2.915,59 %-0,16
        FAİZ 41,28 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,64 %-0,39
        BITCOIN 64.076,00 %-2,67
        GBP/TRY 45,8452 %0,25
        EUR/USD 1,1193 %0,28
        BRENT 72,33 %0,49
        ÇEYREK ALTIN 4.766,98 %-0,16
        Haberler Ekonomi Otomobil Hyundai 100 milyonuncu aracını üretti - Otomobil Haberleri

        Hyundai 100 milyonuncu aracını üretti

        Hyundai, 100 milyonuncu aracını banttan indirdi. 57 yıldır otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketin 100 milyonuncu aracı ise Ioniq 5 oldu. Hyundai Motor Company Başkanı ve CEO'su Jaehoon Chang, "Bu başarı, gelecekteki mobilite adına ileri adımlar atmamızı teşvik ediyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 11:50 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        100 milyonuncu aracını üretti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Koreli otomotiv üreticisi Hyundai Motor Company, 100 milyon araç üretme barajını aştı. 57 yılda bu rakama ulaştığını açıklayan şirket, Kore'deki Ulsan Fabrikası'nda bir tören düzenledi. Markanın 100 milyonuncu aracı ise bir Ioniq 5 oldu.

        Hyundai Motor Company Başkanı ve CEO'su Jaehoon Chang, "Zorlukların üstesinden gelmek ve sürekli yenilik peşinde olmak, marka olarak hızlıca büyümemizi sağladı. Bu başarı, gelecekteki mobilite adına ileri adımlar atmamızı teşvik ediyor" dedi.

        Hyundai Ulsan Fabrikası, 1968 yılında faaliyete geçerken, 1975 yılında Kore'nin ilk seri üretim bağımsız modeli olan Pony modeli bu fabrikada üretildi.

        Hyundai, premium markası Genesis, yüksek performanslı markası N ve özel elektrikli global modüler platform (E-GMP) tabanlı Ioniq modelleri ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyor.

        Yapılan açıklamaya göre, Hyundai, Türkiye, Hindistan, Amerika ve Çek Cumhuriyeti'ndeki üretim tesisleriyle genişlerken Singapur’da da akıllı kentsel mobilite merkezini kısa bir süre önce faaliyete geçirdi.

        Koreli şirket, yapay zeka (AI), robotlar ve akıllı fabrikalar dahil olmak üzere geliştirilen yenilikçi üretim platformlarını yakında fabrikalarına entegre etmeye hazırlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        İtalya ve İsviçre sınırı değişti!
        İtalya ve İsviçre sınırı değişti!
        Spor yazarları ne dedi?
        Spor yazarları ne dedi?
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e