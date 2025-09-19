Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.134,75 %0,78
        DOLAR 41,3975 %0,26
        EURO 48,7373 %-0,06
        GRAM ALTIN 4.869,66 %0,65
        FAİZ 39,94 %0,25
        GÜMÜŞ GRAM 56,29 %1,34
        BITCOIN 116.935,00 %-0,55
        GBP/TRY 55,9138 %-0,31
        EUR/USD 1,1763 %-0,21
        BRENT 66,97 %-0,70
        ÇEYREK ALTIN 7.961,46 %0,64
        Haberler Ekonomi Otomobil Hyundai i30 Türkiye'ye yeniden geldi - Otomobil Haberleri

        Hyundai i30 Türkiye'ye yeniden geldi

        Hyundai Motor Türkiye, C-segmentteki temsilcisi i30'u yenilenen yüzü ile satışa sundu. Prime ve Comfort olarak iki donanım seçeneğine sahip i30, 140 PS gücündeki 1.5 litrelik mild hibrit motorunu 7 ileri DCT şanzımanla birleştiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 12:39 Güncelleme: 19.09.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'ye yeniden geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hyundai Motor Türkiye, C segmentteki temsilcisi i30’u yeniden satışa sundu. Yeni i30, 1.5 litrelik 48V mild hibrit, benzinli turbo bir motora sahip.

        Bu yeni nesil motor, 140 PS güç ve 253 Nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla birlikte gelen Hyundai i30, mild hibrit sistemi sayesinde özellikle şehir içi kullanımda daha düşük emisyon ve daha yüksek verimlilik elde edilmesine katkı sağlıyor.

        Panoramik cam tavan ile birlikte gelen otomobil, 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 10.25 inç dokunmatik bilgi-eğlence sistemiyle dijital kokpit deneyimi yaşatıyor.

        REKLAM

        Hyundai’nin güvenlik teknolojilerini bir araya getiren Smart Sense donanımları da i30’da standart olarak sunuluyor. Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA), Şerit Takip (LFA) ve Şeritte Kalma Asistanları (LKA), Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) ve Arka Yolcu veya Eşya Uyarısı (ROA) gibi özellikler araçta yer alıyor.

        Hatchback gövde tipindeki Hyundai i30 Türkiye’de Prime ve Comfort olmak üzere iki farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Bisikletiyle ölüme uçtu! Aileden feci iddia!
        Bisikletiyle ölüme uçtu! Aileden feci iddia!
        Babaannesini tüple katletti!
        Babaannesini tüple katletti!
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Trump Londra Belediye Başkanına yüklendi
        Trump Londra Belediye Başkanına yüklendi
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"