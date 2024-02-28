İBB adayı Kavuncu gençlerle halı saha maçı yaptı
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için adaylar seçim çalışmalarına devam ediyor. İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim stresini gençlerle maç yaparak attı
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, gençlerle halı sahada futbol oynadı.
Kavuncu, Ataşehir'deki Mehmet Rauf Lisesi Spor Kulübü'nde İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleriyle halı saha maçı yaptı.
Fotoğraf: AA
SPORA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİ
Maçın ardından açıklama yapan Kavuncu, bugün seçim çalışmaları kapsamında yoğun bir gündemleri olduğunu belirterek, akşamı gençlerle futbol maçıyla kapatarak spora dikkati çekmek istediklerini söyledi.
Fotoğraf: AA
Uyuşturucu madde kullanımı ve diğer kötü alışkanlıklara karşı gençlerin bu tür spor faaliyetlerine katılmasının önemini vurgulayan Kavuncu, "İstanbul'daki spor alanlarının artması lazım. Burası 60-70 metrekarelik bir alan ve suni çim bile olsa keyif alıyoruz. Zaman ve fırsat buldukça sporu ihmal etmeyeceğiz. Spor bizi yormuyor, bize enerji veriyor." diye konuştu.
Fotoğraf: AA
Kavuncu, ilçelerin belli spor dallarıyla anılmasına ilişkin projeleri bulunduğunu belirterek, "Örneğin Güngören belki boksla, Bakırköy tenisle, Beşiktaş futbolla anılsın. İlçe bir spor dalında marka olsun. İstanbul sporun da başkenti olsun.'' dedi.
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