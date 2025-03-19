İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı: İrtikap suçu nedir, ne anlama gelir?
'CHP'de para sayma görüntüleri' soruşturmasında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ında olduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla irtikap gibi birçok suçtan gözaltına alındı. Bu nedenle kamuoyunda "İrtikap suçu nedir?" araştırması başladı. Peki, irtikap suçu nedir? İşte, detaylar...
İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak, üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. Peki, irtikap suçu nedir, ne anlama gelir?
İRTİKAP SUÇU NEDİR?
İrtikap suçu, kamu görevlisinin (memur, bilirkişi vb.), icra ettiği kamu görevinin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, muhatap olduğu kişilerden yarar sağlamaya veya bu kişileri yarar sağlama yönünde vaatte bulunmaya yönlendirmesi ile oluşur. İrtikap suçu, kamu görevlisinin tek taraflı olarak mağdurun iradesini etkilemesi neticesinde işlenen bir suçtur.
TCK md.250’de düzenlenen irtikap suçu, seçimlik hareketli bir suç olup kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlar arasındadır. İrtikap suçu, üç farklı şekilde işlenebilir:
İcbar (zorlama) suretiyle irtikap suçu,
İkna suretiyle irtikap suçu,
Muhatabının hatasından yararlanarak işlenen irtikap suçu.