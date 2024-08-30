2024 İBB Genç Üniversiteli Burs başvuruları ne zaman başlayacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Genç Üniversiteli Programı' kapsamında ön lisans, lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. Burstan yararlanmak isteyen öğrencilerde; İstanbul'da okuması, not ortalamasının en az 2 olması ve devlet üniversitesinde okuması gibi farklı şartlar aranıyor. Peki, 2024 İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor, açıklandı mı? İşte, detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi; ön lisans, lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. 2023 senesinde 7 bin 500 TL olarak belirlenen burstan binlerce öğrenci yararlandı. Şimdi ise gözler bu yıl için başvuruların başlayacağı tarihe döndü. İşte, İBB burs başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar....
2024 İBB BURSU NE KADAR?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2023 -2024 yılı için 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak 7 bin 500 TL ödendi. Bu sene için henüz açıklama yapılmadı.
İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İBB burs başvuru tarihleri netleşmedi. 2023 senesinde başvurular 26 Eylül – 3 Kasım 2023 tarihinde yapılmıştı.
İBB BURSUNUN ŞARTLARI NELERDİR?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
- Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
KİMLERİN BAŞVURUSU GEÇERLİ SAYILMAYACAK?
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler,
- Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler,
- Ücretli değişim programında bulunanlar,
- Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler,
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
- Sabıka kaydı olanlar.