İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),olumsuz hava koşulları ile mücadele kapsamında kışa hazırlık toplantısını dün gerçekleştirdi. İBB'nin ev sahipliğinde kente hizmet veren kurum ve kuruluşların katılımıyla İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleşen toplantıda, kış aylarında olması muhtemel kar-buz ve göllenme ile mücadele çalışmaları ele alındı.

Toplantıda İstanbulluların kış aylarının olumsuz koşullarından etkilenmemesi ve şehir hayatının normal akışında devam etmesi için çalışmalar gözden geçirildi. Kentte, sorumluluk alanındaki 4 bin 23 kilometrelik yol ağında 400 müdahale noktası belirleyen İBB, kar küreme ve tuzlama ekiplerini yolların açık kalması için hazır tutacak. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleriyle koordine olunarak, ihtiyaç duyulması halinde, her türlü destek verilecek. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar gibi kamusal alanlarda torba ve kutu tuzlar bekletilerek kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek.

24 SAAT HAZIR BEKLETİLECEK

Anadolu ve Avrupa Yakasının kritik noktalarda araç kazaları ve kaymalar nedeniyle kapanan trafiğe müdahale etmek için 53 adet çekici vinç, 24 saat hazır bekletilecek. Metrobüs güzergahında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı görev yapacak. Ana arter ve çevre yollarında çekici ve kurtarıcı araçlar hazır bekletilerek, olası trafik kazaları ve yolda kalmalara hızlıca müdahale edilecek. Köy içi yollarda kullanılmak üzere muhtarlıklara 147 küreme aparatlı traktörler verilerek şehir merkezinden uzak yolların da açık kalması sağlanacak.

60 KRİTİK NOKTA BEUS İLE TAKİP EDİLECEK

Kış şartlarıyla etkin mücadele için 60 kritik nokta BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) ile takip edilecek. İstanbul genelinde kritik noktalar ve kavşaklara ise vatandaşların kullanımı için tuz torbaları (10 bin ton) bırakılacak. Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi yapılacak.

EVSİZLER İÇİN BARINMA MERKEZLERİ

Psikolojik, ekonomik veya sosyal durumlarından dolayı belirli bir ikamet yeri olmayan, sokakta veya terk edilmiş mekânlarda yaşayan kişiler için barınma merkezleri de planlandı. 153 İBB Beyaz Masa, 112 Acil Çağrı Merkezi, Zabıta Birimleri ve Polis vasıtasıyla bildirilen evsiz vatandaşlar; zabıta, polis ve ambulanslar ile alınarak sağlık kontrollerinin ardından İBB tesislerinde misafir edilecek.

Misafirhanelerde beslenme, barınma, temel sağlık hizmetleri, ilaç desteği hizmeti, öz bakım ve hijyen, giyim yardımı ve memlekete gitmek isteyenleri memleketlerine göndermek gibi olanaklar sağlanacak. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü de, kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için kentin dört bir yanında mevsim şartları iyileşinceye kadar mama desteği verilecek.

ÇALIŞMALAR AKOM’DAN KOORDİNE EDİLECEK

Kışla mücadele çalışmaları AKOM koordinasyonunda yürütülecek. Araçların belirlenen güzergahlarda yapacakları kar küreme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile AKOM’dan takip edilecek, gerekli durumlarda araçlar başka bölgelere yönlendirilecek.