​​İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) daha temiz bir İstanbul için "yerinde çözüm" uygulamaları kapsamında kent genelinde "gece temizlik çalışması" başlattı. Beyoğlu'nda, Kasımpaşa'daki belediye sosyal tesisleri önünde uygulamanın ilk mesaisi için toplanan İBB temizlik çalışanları, gece boyu İstanbul'u gezerek "Yerinde Denetim, Sorunların Tespiti ve Yerinde Çözüm Projesi" çerçevesinde temizlik çalışması yürütüyor.



AA'nın haberine göre; ​İBB çalışanları, ana arter niteliğindeki yollarda, ilçelerdeki ihtiyaçları da dikkate alarak çevre koruma, yol düzenlemeleri, çevre bakımı, yol bakım ve onarımı, yol ve kaldırım temizleme çalışmaları yapıyor. İstanbul trafiğini aksatmadan gerçekleştirilen çalışmalar gece yarısından başlayarak sabaha kadar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında sorunlar tespit edilerek çözüm üretiliyor veya belirli bir takvim içinde çözüme kavuşturuluyor. Çalışma yapılan bölgelerdeki alanlar ekipler tarafından süpürülerek belediye araçlarıyla yıkama ve temizlik işlemleri yerine getiriliyor.

Bu geceki çalışmalara Ulaşım Daire Başkanlığından 5 araç, 5 ekip ve 20 personel, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığından 4 araç, 4 ekip, 21 personel, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından 7 araç, 8 ekip, 16 personel, Destek Hizmetleri Başkanlığından ise 2 araç, 10 personel olmak üzere toplam 18 araç, 17 ekip ve 67 personel katılıyor.

Çalışmaların belirli bir takvime göre kentteki tüm ilçelerde uygulanacağı ve projenin 758 personelden oluşan ekipler tarafından yürütüleceği bildirildi.

Gece temizlik ve denetim çalışmalarına İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, daire başkanları, şube müdürleri ve teknik personel katıldı.

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