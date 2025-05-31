İBB kurban satışı ve kesim yerleri 2025: İBB Avrupa Anadolu kesim ve satış noktaları neler, nasıl başvurulur?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 4 ayrı noktada kurbanlık satışı ve kesim hizmeti sunulacağı duyuruldu. Kesimler, alanında uzman veteriner hekimlerin gözetiminde, hijyenik şartlar altında ve dini kurallara uygun şekilde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, randevu işlemlerini "Kurban Mobil" uygulaması üzerinden kolayca yapabilecek. İlk kurbanlıkların 22 Mayıs itibarıyla İstanbul'a ulaşmasıyla birlikte, İBB'nin kurban satış ve kesim noktaları da merak konusu oldu. Peki, kurban kesim alanları nerede ve başvuru süreci nasıl işliyor? İşte, merak edilen tüm bilgiler...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı süresince vatandaşlara modern ve hijyenik koşullarda hizmet sunmak amacıyla 4 farklı noktada kurban kesim ve satış işlemleri gerçekleştirecek. Toplamda 5 bin 100 büyükbaş ve 1.600 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip olan bu tesislere, "Kurban Mobil" uygulaması üzerinden kolayca randevu alınabilecek. Uygulama sayesinde vatandaşlar, sadece randevu oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda tesis konumları, hayvanlara ait küpe numaraları ve sağlık bilgileri gibi detaylara da ulaşabilecek. İşte, İBB’nin kurban satış ve kesim noktalarına dair merak edilen bilgiler...
İBB KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ NEREDE?
İBB, 4 kurban kesim ve satışı alanı hazırladı. Bu yıl Alibeyköy–Eyüpsultan, Ferhatpaşa–Ataşehir, Kurnaköy–Pendik ve Paşaköy–Sancaktepe olmak üzere 4 noktada hizmet verilecek. Toplam 5 bin 100 büyükbaş ve bin 600 küçükbaş kurban kapasitesine sahip modern tesislerde en son teknolojinin kullanılacağı ve etlerin paketlenmesi için 120 bin hijyenik kurban poşetinin hazırlandığı bildirilldi.
İBB KURBAN SATIŞ ALIM MERKEZLERİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İBB’ye ait bu tesislerde kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşların Kurban Mobil uygulaması üzerinden randevu alacak.
Uygulama ile hem tesisler kolayca bulunabilecek hem de hayvanların küpe bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden sorgulanabilecek.