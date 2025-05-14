İBB Meclisi'nde su zammı üzerine soru önergesi verildi

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Kaya Kocaman, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği dönemde yaptığı açıklamalarda, suyun bir insan hakkı olduğunu ifade ettiğini, İstanbul'da suyun ucuzlayacağını, özellikle dar gelirli hanelerin suya erişiminin kolaylaşacağını taahhüt ettiğini söyledi.

Kocaman, şöyle devam etti:

"Ancak geride kalan 5 yıllık süreçte bu vaatlerin tam aksine bir politika izlenmiş, İstanbulluların kullandığı suya yaklaşık yüzde 1000 oranında fahiş zam yapılmıştır. Sosyal belediyecilik ilkeleri gereği, temel bir yaşam hakkı olan suyun sübvanse edilmesi ve fiyatlandırma politikasının insan odaklı olması gerekirken, İBB yönetiminin suyu ticari bir meta gibi değerlendirerek piyasa koşullarına göre zam yapması, bu ilkeyle açıkça çelişmektedir. Dahası, bu astronomik zamlara rağmen ne yeni bir su kaynağı yatırımı gerçekleştirilmiş, ne kayıp-kaçak oranlarında anlamlı bir düşüş sağlanmış ne de altyapı güçlendirme projelerinde somut bir ilerleme kaydedilmiştir." ifadelerini kullandı.