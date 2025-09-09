Habertürk
        İBB öğrencilere "Kırtasiye Seti" | Son dakika haberleri

        İBB'nin "Kırtasiye Seti Dağıtım Töreni" yapıldı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "Kırtasiye Seti Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi

        Giriş: 09.09.2025 - 15:46 Güncelleme: 09.09.2025 - 15:46
        İBB öğrencilere "Kırtasiye Seti"
        İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "Kırtasiye Seti Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi. Avcılar'daki Necdet Semker Ortaokulu'ndaki törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, burslarla ve eğitim destekleriyle çocukların her zaman yanında olduklarını söyledi.

        Projelerine katkı sağlayan İstanbul Valiliğine ve Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür eden Aslan, okulun eksiklerini de giderdiklerini belirtti.

        Aslan, "Okulun iç cephe boyamasını yaptık, dış bahçe duvarını yeniledik, spor malzemeleri desteği verdik. Okul bahçemize banklar koyduk, projektör ve aydınlatmalarla geceleri de güvenli bir alan haline getirdik. Mobil ekiplerimizle ihtiyaç duyulan bakım ve onarımları yaptık, özenle çalıştık. Hepsi siz daha mutlu, daha huzurlu olun, yüzünüz hep gülsün diye" ifadelerini kullandı.

        İBB tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için toplam 45 bin ilköğretim öğrencisine okul çantası ile kırtasiye seti desteği verilmesi planlanıyor.

