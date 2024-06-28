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        Haberler Gündem İBB paylaşımına soruşturma

        Başsavcılıktan İBB'nin resmi ulaştırma hesabının küfürlü paylaşımına soruşturma

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sosyal medya platformu X'teki resmi ulaştırma hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Başardık" paylaşımının küfürlü şekilde alıntılanmasına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 23:42 Güncelleme: 28.06.2024 - 23:54
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        İBB paylaşımına soruşturma
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in paylaşımının İBB'nin resmi ulaştırma hesabı olan "Ulaşım İstanbul @ulasimistanbul" isimli sosyal medya hesabından küfürlü şekilde alıntılanmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

        Soruşturmanın, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçlarından başlatıldığı öğrenildi.

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