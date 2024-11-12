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        Haberler Bilgi Yaşam İBB Sanat Rotası projesi: Lise öğrencileri ara tatilde ne zaman ve hangi müzelere ücretsiz girebilir?

        İBB Sanat Rotası projesi: Lise öğrencileri ara tatil boyunca ücretsiz müze ziyareti yapabilecek

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Sanat Rotaları' etkinliği sayesinde lise öğrencileri ara tatil boyunca belirlenen müzelere ücretsiz giriş yapabilecek. 11-15 Kasım arasında geçerli olacak uygulamada öğrencilerin, öğrenci kimliğini göstermesi yeterli olacak. İşte, ara tatilde lise öğrencilerinin gezebileceği ücretsiz müzeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 08:58 Güncelleme: 12.11.2024 - 08:58
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ara tatil boyunca lise öğrencilerinin belirli müzeleri ücretsiz ziyaret edebileceği 'Sanat Rotası' projesini başlattı. 11-15 Kasım arasında geçerli olacak müze ziyaretlerinde her güne bir rota belirlendi. Peki, lise öğrencileri ara tatil boyunca hangi müzeyi, ne zaman ziyaret edebilir? İşte, Sanat Rotası ziyaret günleri ve saati...

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        ARA TATİLDE ÜCRETSİZ OLAN MÜZELER

        Lise öğrencileri 11-15 Kasım tarihinde Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Dijital Deneyim Müzesi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni ücretsiz ziyaret edebilecek.

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        ZİYARET GÜNLERİ VE SAATİ

        11 Kasım Pazartesi, Saat 10:00 - Şerefiye Sarnıcı

        12 Kasım Salı, Saat 12:00 - Panorama 1453 Tarih Müzesi

        13 Kasım Çarşamba, Saat 11:00 - Yerebatan Sarnıcı

        14 Kasım Perşembe, Saat 11:00 - Miniatürk

        15 Kasım Cuma, Saat 12:00 - Dijital Deneyim Müzesi

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