İBB Sanat Rotası projesi: Lise öğrencileri ara tatil boyunca ücretsiz müze ziyareti yapabilecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Sanat Rotaları' etkinliği sayesinde lise öğrencileri ara tatil boyunca belirlenen müzelere ücretsiz giriş yapabilecek. 11-15 Kasım arasında geçerli olacak uygulamada öğrencilerin, öğrenci kimliğini göstermesi yeterli olacak. İşte, ara tatilde lise öğrencilerinin gezebileceği ücretsiz müzeler...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ara tatil boyunca lise öğrencilerinin belirli müzeleri ücretsiz ziyaret edebileceği 'Sanat Rotası' projesini başlattı. 11-15 Kasım arasında geçerli olacak müze ziyaretlerinde her güne bir rota belirlendi. Peki, lise öğrencileri ara tatil boyunca hangi müzeyi, ne zaman ziyaret edebilir? İşte, Sanat Rotası ziyaret günleri ve saati...
ARA TATİLDE ÜCRETSİZ OLAN MÜZELER
Lise öğrencileri 11-15 Kasım tarihinde Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Dijital Deneyim Müzesi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni ücretsiz ziyaret edebilecek.
ZİYARET GÜNLERİ VE SAATİ
11 Kasım Pazartesi, Saat 10:00 - Şerefiye Sarnıcı
12 Kasım Salı, Saat 12:00 - Panorama 1453 Tarih Müzesi
13 Kasım Çarşamba, Saat 11:00 - Yerebatan Sarnıcı
14 Kasım Perşembe, Saat 11:00 - Miniatürk
15 Kasım Cuma, Saat 12:00 - Dijital Deneyim Müzesi