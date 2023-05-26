İBB Şehir Tiyatroları Frankfurt'ta

HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolar, Tiyatro Frankfurt’un 26 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenleyeceği 10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ne en beğenilen oyunlarından 'Uçurtmanın Kuyruğu', 'Gidiş Dönüş Moskova (Retro)' ve 'Bir Gün Ayakkabımın Teki’yle konuk oluyor.

'Gidiş Dönüş Moskova (Retro)'

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen festival, kültürleri sanatın gücüyle buluşturmayı, toplumların yaşam kalitesini sanatla, tiyatroyla yükseltmeyi amaçlıyor.

'Uçurtmanın Kuyruğu'

Savaş Dinçel’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği 'Uçurtmanın Kuyruğu', 26 Mayıs 2023 Cuma günü 19.00’da, Alexander Galin’in yazdığı, Hale Kuntay’ın çevirdiği, Engin Gürmen’in yönettiği 'Gidiş Dönüş Moskova (Retro)', 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü 19.00’da, Derya Yıldırım’ın yazdığı, Özgür Kaymak’ın yönettiği 'Bir Gün Ayakkabımın Teki', 28 Mayıs 2023 Pazar günü 15.00’te Gallus Theater’da sahnelenecek.