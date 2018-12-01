İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM),CİMER, Beyaz Masa ve sosyal medya hesapları üzerinden kendilerine gelen vatandaş şikâyetleri yoğunlaşınca, Twitter'da @ibbTuhim hattını kurdu. Son iki aydır yoğun şekilde kullanılan hatta, şikâyet edilen taksiciler hakkında yapılan işlemler kamuoyuna duyuruluyor.

FOTOĞRAFLI PAYLAŞILIYOR

Hürriyet gazetesinden Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre takside sigara içen, müşteriye kaba davranan, sahte para veren, trafik kurallarını ihlal eden, kısa mesafe yolcu almayan veya taksiye birden fazla yolcu alarak haksız kazanç elde etmeye çalışan taksicilere verilen cezalar, fotoğraflarıyla paylaşılıyor. Bu paylaşımlar vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topluyor.

TAKSİCİLERE SUÇ ÜSTÜ

TUHİM görevlileri, özellikle turistlerin yoğun olduğu Sirkeci, Eminönü, Sultanahmet, Taksim, Yenikapı ve Beyazıt gibi semtlerde kendileri de sahaya iniyor. Resmi kimliğini gizleyip müşteri olarak taksilere binen görevliler, "sigara içen, sahte para veren, trafik kurallarını ihlal eden, kısa mesafe yolcu almayan ve taksiye dolmuş gibi birden fazla yolcu alarak haksız kazanç elde etmeye çalışan" onlarca taksiciye de suçüstü yaparak ceza yazıyor. Çalışma belgesi men edilen birçok ticari taksi de yine TUHİM'in sosyal medya hesaplarından İstanbullular ile paylaşılıyor.

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