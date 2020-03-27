İBB Zabıtasından sokakta yaşayan hayvanlara yiyecek yardımı

AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıtası, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle boşalan sokak ve meydanlarda sahipsiz kalan hayvanlara yardım ediyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle pek çok İstanbullu uyarılar doğrultusunda evlerine kapanırken, yeşil alanlar ve meydanlar boşaldı. Her gün bu alanlarda vatandaşların ilgisine kavuşan kent hayvanları ise yalnız kaldı. Aç kalan hayvanlarının yardımına İBB Zabıtası koştu.

Zabıta ekipleri, Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri doyurdu. Maltepe Sahili'nde bulunan yaralı martı da sağlık kontrolü ve tedavisi için veterinere teslim edildi. Koronavirüs günlerinde boşalan meydanlardaki kent hayvanlarına sahip çıkan zabıta ekipleri, vatandaşlara "Siz yeter ki evde kalın, onlar bize emanet." çağrısında bulundu.