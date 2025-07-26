İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İbo Aslan, UFC Fight Night kapsamında Billy Elekana ile karşı karşıya geliyor. Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena'da oynanacak olan karşılaşma öncesinde sporseverler, "İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. "The Last Ottoman" lakabıyla tanınan Aslan, zekâsı ve fiziksel avantajıyla öne çıkıyor. İşte İbo Aslan-Billy Elekana maçı tarihi ve saati...
İbo Aslan-Billy Elekana maçı için nefesler tutuldu. İbo Aslan, hafif ağır sıklet kategorisindeki rakibi Billy Elekana karşısında ringe çıkıyor. Büyük çekişmelere sahne olması beklenen mücadele öncesinde, İbo Aslan-Billy Elekana maçının saati ve yayıncı kuruşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta? UFC Fight Night İbo Aslan maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
İBO ASLAN-BİLLY ELEKANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?
UFC Fight Night İbo Aslan ve Billy Elekana maçı 26 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
İBO ASLAN-BİLLY ELEKANA MAÇI HANGİ KANALDA
Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena'da oynanacak olan karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
ÖN ELEME MAÇ PROGRAMI
Bryce Mitchell - Said Nurmagomedov
Muslim Salikhov - Carlos Leal
Davey Grant - Da'Mon Blackshear
Amanda Ribas - Tabatha Ricci
Mohammad Yahya - Steven Nguyen
Martin Buday - Marcus Buchecha