İbo Aslan-Billy Elekana maçı için nefesler tutuldu. İbo Aslan, hafif ağır sıklet kategorisindeki rakibi Billy Elekana karşısında ringe çıkıyor. Büyük çekişmelere sahne olması beklenen mücadele öncesinde, İbo Aslan-Billy Elekana maçının saati ve yayıncı kuruşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta? UFC Fight Night İbo Aslan maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...