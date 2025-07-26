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        Haberler Bilgi Spor İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta? UFC Fight Night İbo Aslan maçı hangi kanalda?

        İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        İbo Aslan, UFC Fight Night kapsamında Billy Elekana ile karşı karşıya geliyor. Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena'da oynanacak olan karşılaşma öncesinde sporseverler, "İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. "The Last Ottoman" lakabıyla tanınan Aslan, zekâsı ve fiziksel avantajıyla öne çıkıyor. İşte İbo Aslan-Billy Elekana maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 16:33 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:33
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        İbo Aslan-Billy Elekana maçı için nefesler tutuldu. İbo Aslan, hafif ağır sıklet kategorisindeki rakibi Billy Elekana karşısında ringe çıkıyor. Büyük çekişmelere sahne olması beklenen mücadele öncesinde, İbo Aslan-Billy Elekana maçının saati ve yayıncı kuruşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "İbo Aslan-Billy Elekana maçı ne zaman, saat kaçta? UFC Fight Night İbo Aslan maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

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        İBO ASLAN-BİLLY ELEKANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

        UFC Fight Night İbo Aslan ve Billy Elekana maçı 26 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

        İBO ASLAN-BİLLY ELEKANA MAÇI HANGİ KANALDA

        Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena'da oynanacak olan karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

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        ÖN ELEME MAÇ PROGRAMI

        Bryce Mitchell - Said Nurmagomedov

        Muslim Salikhov - Carlos Leal

        Davey Grant - Da'Mon Blackshear

        Amanda Ribas - Tabatha Ricci

        Mohammad Yahya - Steven Nguyen

        Martin Buday - Marcus Buchecha

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