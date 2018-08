10 | 12

İBRAHİM BÜYÜKAK: Bana sette 'Tom' diyorlar

'Yol Arkadaşım'ı çekmeye başlamadan önce 'Devamını da çekeriz' diye düşünüyor muydun?

Vallahi, röportaja çok güzel giriyorsun. Tebrik ederim. Çocuğumun seninle uçmasına izin verirdim. O kadar güvenilir birisisin. Şimdi bu söylediklerim anlaşılmayacak ama...

Hayırdır, baba mı oluyorsun?

Yok vallahi.

Peki, 'Yol Arkadaşım 2'ye dönelim.

'Film başarılı olursa devamı olur mu?' diye Oğuzhan(Koç) ve Bedran(Güzel) ile aramızda konuşmuştuk ama 'Hemen bir devam filmi yaparız' duygusunda değildik.

Neden?

Çünkü beyazperdeye yansıyacak hikâye önemliydi. İlk film çok başarılı olunca üzerine düşündüm. Filmin devamı niteliğinde aklıma çok değişik bir hikâye geldi. O hikâyenin komedi anlamında da aksiyon anlamında da ilk filmin üzerine katlayacak, reji anlamında da ilk filmin üzerine çıkacağımız bir hikâye olduğuna inandık. Sonra da senaryoyu yazdım.

Nedir o hikâye?

O hikâye 19 Ekim'de sinemalarda.

Seri haline gelme olasılığı var mı?

İkincisinden sonra devam edip etmeyeceğimizi filmin akıbeti belirleyecek. Aslında seri haline gelse ne güzel olur. Çünkü biz çekerken çok eğleniyoruz. Elbette 'Yol Arkadaşım'ın çok filmli bir seri haline gelip gelmeyeceğine izleyicimiz karar verecek.

Üçlü olarak 'Yol Arkadaşım'dan başka bir film çekecek misiniz?

Böyle bir uyum yarattığımızda yapması, çekmesi, yazması, oynaması çok kolaylaşıyor. Kemikleşen kadrolar her zaman vardır. Sinemada eskiden beri olan bir durum. Arzu Film ekolünde de vardı daha sonraları da oldu. Kafamızda yine hikâyeler, değişik işler yapma duygusu hep var. 'Yol Arkadaşım'a devam edeceksek de değişik başka filmler yapma arzumuz var.

Sinema üzerine hedefiniz ve hayaliniz nedir?

'Yol Arkadaşım'ı yaptığımızda bu filme inanıyorduk ve izleyicimiz de hakkını verdi, sevdi filmimizi. Ben ikinci filmde her anlamda ilk filmin çok üstüne çıktığımızı düşünüyorum. İnşallah izleyicimiz bunu da beğenir ve takdir eder. Hedefimiz insanların eğlenmesini sağlamak, sinemaya ürettiklerimizin eğlenceli olmasını sağlamak. Çünkü film öyle bir şey ki... Sadece sinema serüveniyle bitmiyor. Sinemada, DVD'de, internet platformlarında, televizyonlar da izleniyor. Film çok uzun bir süreç, her açıp baktığımızda ya da herhangi bir yerde denk geldiğinde 'Ya ne güzel, iyi ki bu filmi yapmışız' demek aslında tek büyük hedefimiz.

Özellikle altını çizmek istediğin bir konu var mı?

Aksiyonları bizzat kendimiz oynadık, tamamen kendi organik ürünümüz. Zaman zaman paramparça olduk. Dublör yok. Filmi izlediğiniz de 'Vay be, bunu da oynamışlar' diyeceksiniz. Ben 100 kiloyum ve çok zorlandım açıkçası. Bazı yerlerimde ufak tefek sıyrıklar da oldu. Öyle zor sahneler çekiyoruz ki... Birimiz fiziki olarak yaralansa veya çeşitli nedenlerde morali bozulsa diğer iki kişi hemen o kişiyi toparlıyor. Kim ne sıkıntı yaşarsa diğerleri enerjisiyle onu üste çıkarıyor. Normalde bu profesyonel ilişkiler de çok yakalanan durum değil. Bizimki kendinden kademeli bir set gibi. Tıpkı Barcelona orta sahası gibi... Biri top kaybettiğinde diğerleri hemen kademeye girip arkadaşının hatasını telafi ediyor.

Tehlikeli değil mi neden dublör kullanmıyorsunuz?

Çünkü biz aksiyon sahnelerini aksiyon olsun diye çekmiyoruz. Aksiyon sahnelerini komikliğe hizmet etmesi için çekiyoruz. Aksiyon ne kadar yapay durmazsa, gerçekçi olursa izleyici o kadar eğleniyor olacak. Örneğin geçen filmde Oğuzhan'ın tamir çukuruna düştüğü sahneyi düşünün. O çukura gerçekten 20 kere atladı. Defalarca yaralandı. İzleyici, Oğuzhan'ın oraya düştüğünü görünce çok eğleniyor. Çünkü hiçbir sahte durum yok, kandırmaca yok. Bu anlamda komediyi yükseltmek için dublör kullanmıyoruz. Zor sahneler çektik ama ortaya çıkan iş bizi tatmin ediyor. Bu çileye değiyor, hiç çekinmeden oynuyoruz.

Jackie Chan gibi...

Tom Cruise gibi desek. Bana sette 'Tom' diyorlar. Ama 3 Tom... Baksana 100 kiloyum.