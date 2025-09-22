İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ile evlendi

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, 3 yıldır birlikte olduğu Natali Yarcan ile hayatını birleştirdi. Çelikkol, evlilik müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Oyuncu, paylaşımında evlilik tarihini '20.09.2025' olarak belirtirken, Özdemir Asaf’ın şu dizelerini kullandı; "Öylesine güzel seviyorum ki seni; öylesine saf, öylesine temiz, öylesine derin ve ‘öylesine’ değil…"

Yarcan, sosyal medya hesabındaki kullanıcı adını güncelleyerek Natali Yarcan Çelikkol yaptı.