İbrahim Tatlıses'in Hatay konseri ertelendi

İbrahim Tatlıses, 16 Ağustos Cumartesi günü Hatay'da vereceği konserinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu ve şu ifadeleri kullandı;

"16 Ağustos Cumartesi günü Hatay'da gerçekleştirmeyi planladığımız konserimizi, bölgede devam eden orman yangınları nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık.

Önceliğimiz, bölge halkının güvenliği. Tüm sevenlerime anlayışları için teşekkür ediyor, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını diliyorum. En kısa zamanda Hatay'da, yeniden buluşmak dileğiyle... Sevgi ve saygılarımla."