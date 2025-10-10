İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar'a: İbo sana kurban olsun
İbrahim Tatlıses, 62 yaşına giren Hülya Avşar'ın doğum gününü nostaljik bir paylaşımla kutladı; "İyi ki doğdun benim canım. İbo sana kurban olsun"
Giriş: 10.10.2025 - 19:03 Güncelleme: 10.10.2025 - 19:08
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, 62’nci yaşına girdi.
İbrahim Tatlıses, zamanında birlikte roller aldığı Avşar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşımla kutladı.
Tatlıses gönderisine, "İyi ki doğdun benim canım. İbo sana kurban olsun" şeklindeki ifadeleri notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ