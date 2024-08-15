İbrahim Tatlıses'ten Kadir İnanır paylaşımı: Tüm dualarım seninle Kadir usta

Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda evinde rahatsızlanan ve beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyon alınmış bir süre de tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Gördüğü tedavinin iyiye gitmesi nedeniyle ekstübe edilen usta oyuncu, 1 Nisan'da da yoğun bakımdan çıkarılmış ve bir süre serviste kaldıktan sonra taburcu olmuştu.