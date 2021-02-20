"HEPSİ UYDURMA!"

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Tatlıses, boyanın saçında fazla kalması sonucu bu şekilde bir değişim yaşadığını ifade etti.

"Ne botoks, ne saç ektirme... Hepsi uydurma" diyen sanatçı, "Ben şimdiye kadar ne isem, yine oyum. Merak etmeyin. İbo, sizin İbo'nuz. Değişmez... Saçımın renginin koyu görünmesi; boyanın fazla saçımda kalması sonucudur" şeklinde konuştu.