İşler tersine döndü. Daha düne kadar Avrupa’dan hatta Dünya’nın dört bir yanından futbolcu transfer eden Türkiye, artık dışarıya futbolcu ihraç eden ülke durumuna geldi…

Yıllarca Avrupa takımlarına oyuncu gönderemedik. Bir iki isim vardı. Futbol tarihimizin sayfalarında kalan ve sürekli konuştuğumuz birkaç isem. Lefter’le, Can Bartu’ya başlayan Selçuk Yula, Engin Verel ve son olarak Arda Turan ve Cenk Tosun ile ivme kazanan Avrupa’ya çıkışımız büyük bir hız kazandı. Birkaç yıldır Avrupa’nın önemli takımlarının gözü Türk gençlerinin üzerinde…

Daha önce de yazmıştık. Avrupa futbolu sürekli tüketen obez olmuş durumdu. Afrika pazarı eskisi gibi üretmiyor. Fransa ve İspanya özellikle Kuzey Afrika ülkelerinden yıllarca beslendiler. Son yıllarda artık eskisi gibi yetenekli oyuncunun yetişmediği ortada…

Üstelik, uyum konusunda Türk oyuncuların artısı var. Bir başka ayrıntı ise Avrupa’da yaşayan milyonlarca Türk’ün oluşu. Yetenekli gençleri bulmakta bizden daha iyi olan Avrupa kulüpleri, az para verip çok kazanmayı iyi başarıyorlar…

FUTBOLCU İHRAÇ EDEN ÜLKE OLDUK

Sevindirici olan gençlerimiz Avrupa penceresinin açılmasıyla Türkiye’de değer kazandılar. Artık bir çok takım altyapı gerçeğini anladı. Sürekli dile getirdiğimiz gibi Altınordu takımı bu kapıyı açan en önemli kilit oldu. Çağlar ve Cengiz başarıları ile gençlerin öncüsü oldular…

Futbolcu ihraç eden ülke olma yönünde önemli bir adım attık. Bundan sonra daha fazlasını yapmak için başta Futbol Federasyonu olmak üzere kulüpler at gözlüğünden kurtulmalılar. Takımlarda bu kadar çok yabancı futbolcu olmasına karşın şans bulan gençlerin neler yapacağı ortada. Süper Lig’de bazı takımların neredeyse hiç Türk oyuncu oynatmadığı ortada…

En azından Futbol Federasyonu bu konuda bir karar alabilir. Sahaya 11 yabancı ile çıkmaya bir sınırlama getirilebilir. Yabancı futbolcu sayısı ne olursa olsun, yerli oyuncuların forma şansı bulması sağlanmalıdır. Şu anda Avrupa takımlarına baktığımızda Türkiye’de yetişip giden 15-16 oyuncudan söz etmek mümkün…

Son iki yılda da çok önemli kulüplere oyuncu gönderdiğimiz ortada. İlk aklıma gelen liste şöyle:

Merih Demiral (Juventus),Çağlar Söyüncü (Leicester),Ozan Kabak (Schalke),Cenk Tosun (Everton),Cengiz Ünder (Roma),Yusuf Yazıcı (Lille),Mert Çetin (Roma),Zeki Çelik (Lille),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Emre Çolak (Celta Vigo),Semih Kaya ( Sparta Prag),Enes Ünal (Villarreal),İsmail Köybaşı (Granada)…

AVRUPA’DA TÜRK RÜZGARI

Ülkemizde yetişip yurt dışına transfer olan futbolcular dışında, Avrupa ülkelerinde doğan ve futbol piyasasına adım atan çok sayı da Türk oyuncunun olduğu gerçeği de ortada. Almanya başta olmak üzere, Belçika ve Hollanda’da bir çok gencimiz futbol sahalarında boy gösteriyorlar. Bunların bazıları da Milli Takım forması giyiyor. Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Ömer Toprak, Yunus Mallı gibi oyuncuları da listeye katarsak Avrupa’da Türk rüzgarı estiğini hatta Türk futbolcu modası başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz…

Türk gençleri tüm engellere ve zorluklara karşın büyük bir başarıya imza attılar. Şans verildiğinde neler yapacakları ortada. Dünya futbolunun önemli ülkeleri olan Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Belçika kulüplerinin oyuncularımızı bizden daha iyi izliyor olmalarına sevinelim mi, üzülelim mi?..

Karar sizin…