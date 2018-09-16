Fenerbahçe kötü gidişe 'dur' demeyi başardı. Başta Hollandalı teknik direktör Cocu olmak üzere tüm Sarı-Lacivertliler rahat bir nefes aldılar. Konyaspor deplasmanında alınan galibiyet bu hafta oynanacak olan Beşiktaş karşılaşması için de büyük moral oldu…



Her maça değişik bir kadro ile çıkan Fenerbahçe, yeni oyuncuların takıma katılması ile bu geleneği sürdürdü. Orta alan da Jailson ve Benzia forma giyerken, Uzun süredir 11’de şans bulmayan İsmail ile Aatıf yine sahadaydılar… İdeal bir kadroyu oluşturamayan Fenerbahçe, belki de bu arayışını noktaladı. Cocu kazanılan bu maç sonrası dün oynayan kadro da ısrar edecek gibi gözüküyor…



Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi takımın üstünlüğü vardı. Fenerbahçe tek bir pozisyon bulurken, A.Konyaspor daha çok atak geliştirdi. Ceza alanına çabuk geldiler. Şut denediler. Gol olabilecek fırsatları yakaladılar…



Karşılaşmanın ikinci yarısı daha yüksek tempoda oynandı. Fenerbahçe’nin bireysel yetenekli oyuncuları skoru belirledi.

Öncelikle Benzia üst düzey futbolcu olduğunu kanıtladı. İyi paslar yapıyor. Golün de pasını verdi. Tek eksiği yanında oynayan arkadaşlarını tanımıyor. Kimin ayağa top istediğini, kimin arkaya koşacağını kestiremiyor. Bunun için biraz zamana ihtiyacı var. Oynadığı ilk maç bir ölçü olmasa da, ilerleyen haftalarda ortaya koyacağı performansla farkını gösterecek…

Yine ilk kez forma giyen Jailson henüz acemiliğini üstünden atamamış. Çok yetenekli olup olmadığını anlayamadık. Oynadığı 90 dakika da vasatın üzerine çıkamadı…



Fenerbahçe galibiyeti çok istiyordu. Kötü gidişe dur diyebilmek için 3 puan mutlak gerekliydi. Futbolcuların isteği, mücadelesi hikayeyi mutlu sonla bitirdi. Ancak, kabul etmek gerekir ki şans bu kez yanlarındaydı…



Konyaspor, karşılaşmanın tamamında çok kez golle burun buruna geldi. Başta kaleci Harun ve stoper Skrtel geçit vermediler rakiplerine…

Alınan galibiyetle krizden çıkan Fenerbahçe, kadro yapısını daha iyi bir organizasyonla buluşturursa gelecekte iyi işler yapacak. En önemlisi takım olarak fiziksel üstünlükleri söz konusu. Kaliteli oyuncuların arkadaşları ile ortaklaşa yapacakları işler ekip bütünlüğünü getirebilir.



En önemli sorun savunmadan çıkan topların hangi yöne gideceği. Orta alanda daha sert ve hızlı gidiş gelişlerin olması gerekiyor. Kenarlarda oynayan futbolcuların savunmaya dönüşleri sorunlu. Santrfor Slimani çok yetenekli bir forvet. Koşuyor, stoperleri sürüklüyor. Savunma disiplinini bozuyor. Boşluklar yaratabiliyor. Bu alanları orta alandan gelenlerin değerlendirmesine olanak tanıyor. Atılan tek gol de yine böyle bir pozisyonda gerçekleşti…



Golü genç Eljif attı. Ancak, pozisyonu başlatan ve büyük güç harcayan Şener’di. Sahanın iyilerinden biriydi Şener. Sürekli ataklara katıldı. Ayew’le iyi bir ikili oluşturdular. Sağ tarafın bu çalışkanlığı solda yoktu. Biraz daha yan topların çoğalması gerekiyor. Slimani’ye neredeyse hiç yüksek top gelmedi. Bu oyuncunun çok topla buluşması sağlanmalı. Bununla birlikte yanında ki arkadaşları daha yakın oynamalı…



Karşılaşmadan çıkan sonuç şudur; Fenerbahçe yeni bir takım oluşturuyor. Sıkıntılar mutlak var. Futbolcuların iyi niyeti ve istekli oluşları olumlu. Kaliteli oyuncu grubu oluşturdular. Takım oyununu sahaya yansıtmaları gerekiyor. Bunun içinde iş teknik direktör Cocu’ya düşüyor. Savunmadan başlayan, forvete kadar giden süreçte topun nasıl kullanılacağı bir bilmece. Futbolcuların neyi, nerede, ne zaman yapacakları çalışılmalı…



Gördüğümüz kadarıyla ilerleyen haftalar da Fenerbahçe daha iyi olacak. Bunun sinyalleri verildi...

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