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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İbrahim Yıldız: Fred'in muhteşem dönüşü! - Fenerbahçe Haberleri

        İbrahim Yıldız: Fred'in muhteşem dönüşü!

        Fenerbahçe, Süper Lig'in üçüncü haftasında Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti ve maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldi. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız müsabakayı kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 10:27 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:27
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        "Fred'in muhteşem dönüşü!"
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        Fenerbahçe, Rizespor deplasmanından mutlu dönüyor. 5-0’lık galibiyetin yanı sıra iyi oyun Sarı-Lacivertli taraftarları fazlasıyla memnun etti.

        Ferdi’yi İngiltere’ye gönderen Fenerbahçe, rakibine oranla çok daha üstün bir oyun sergiledi. Orta sahanın farkı oyuna damga vurdu. Gecenin yıldızı tartışmasız Fred’di. Attığı 3 gol dışında güzel oyunu ile büyük beğeni aldı. Muhteşem dönüş takıma büyük katkı sağladı. Güçlü oyun ve farklı skorun mimarı Fred ve yanında oynayan İsmail ile Szymanski’ydi.

        Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında Fenerbahçe’nin üstünlüğünü izledik. Maça iyi başlayan Sarı-Lacivertliler rakibine oranla daha çok gole yakın pozisyonlar buldu. Bunun temel nedeni orta saha faktörüydü.

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        Fred’in takıma dönmesi Fenerbahçe’ye güç kattı. Bir futbolcu çok futbolcu deyimini Fred’le yaşamış olduk. İsmail ve Szymanski daha rahat oynadılar. Çünkü, Fred ofansif yönü güçlü olduğu kadar savunmaya verdiği destekle de takımı adına önemli bir oyuncu. Fenerbahçe Fred’in alternatifini mutlak bulmalı. Olmadığında onun yerini dolduracak bir 8 numaraya kesinlikle ihtiyaç var.

        Fred, geçiş oyununu doğru yapma dışında pozisyon alma becerisini de iyi uyguluyor. Rizespor maçında bir kez daha görüldü ki, Fred bu takımın her şeyi.

        Orta sahanın yüksek performansı yanı sıra, forvet aynı başarıyı gösteremedi. Kanatlar istenilenin çok uzağındaydılar. Tadic ile Maximin yetersiz olunca Dzeko istediği pasları alamadı.

        Teknik direktör Mourinho, Tadic’i geçen sezondan farklı bir bölgede oynatıyor. Bugüne dek solda görmeye alıştığımız bu oyuncu yeni görevini yadırgıyor.

        Maximin de ilk yarı sahada yoktu. Topu ayağına bekliyor. Rakip savunma arkasına kaçışları yok. Top ayağında iken hızlı. Koşucu bir oyuncu değil. Top kaptırması rakip takımın lehine oluyor. Sert oyun karşısında çabuk pes ediyor.

        16. dakikada Fred’in uzaktan attığı şutla öne geçen Sarı-Lacivertliler ilk yarıda, rakibine bir pozisyon dışında şans vermedi. Kaleci Livakovic’in güzel bir kurtarışı vardı bu yarıda.

        İkinci yarı Fenerbahçe fırtınası vardı sahada. Arka arkaya gelen goller yağmur gibiydi. Rizespor savunması baskı karşısında çaresiz kaldı. Sarı-Lacivertlilerin usta ayakları topu ağlarla buluşturmakta zorluk çekmediler. İlk yarıya oranla daha organize bir oyun sergileyen Fenerbahçe’nin yıldızı elbette Fred’di. Orta saha oynamasına karşın bir forvet gibi kaleyi yoklamaktan çekinmeyen bu oyuncu birbirinden güzel 3 gol atarak aranan adam olduğunu bir kez daha kanıtladı.

        Dzeko ve Tadic’in (şutu savunmaya çarpıp ağlara gitti) golleri sonrası ev sahibi takım Rizespor oyundan tamamen düştü. Taraftarın özellikle kaleci Gökhan’a yaptığı protesto da oyuncuları olumsuz etkiledi. Sarı-Lacivertliler zor gibi gözüken Rizespor deplasmanından farklı bir skorla döndü.

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