Üst üste 6 maçı kazanmak kolay yapılacak bir iş değil. Galatasaray bunu başardı. Fatih Terim’in amacı, Fenerbahçe karşılaşmasına 40 puan barajını aşarak çıkmaktı.

Malatyaspor galibiyeti ile 42 puanı yakaladılar. Bu hafta oynanacak Fenerbahçe maçı, şampiyonluk yarışını büyük ölçüde şekillendirecek…

İlginç bir yarış izliyoruz. Trabzonspor, Başakşehir, Alanyaspor, Galatasaray ve Sivasspor birbirine çok yakın puana sahipler.

Hemen arkalarından gelen Fenerbahçe ile Beşiktaş ise matematiksel olarak bu yarışın içerisindeler…

Önümüzdeki hafta oynanacak maçlar, zirve mücadelesinde yepyeni bir sıralamaya neden olabilir. Bu nedenle şimdiden bir takımı çok önde göstermek yanlış olur. Tek avantajlı takım Trabzonspor. Nedeni ise bir maç eksiğinin olması…

MALATYA’DAN BEKLENMEYEN BİR OYUN

Karşılaşmaya başlamadan önce kağıt üzerinde, Galatasaray’ın çok rahat kazanacağı öngörülüyordu. Doğaldı bu düşünce. Kendi sahasında oynayan bir takım var. Üstelik arka arkaya kazanıyor. Moral ve motivasyon yerinde. Şampiyonluk havasına girmişler. Üstelik büyük bir puan farkını kapatarak, olmaz denilen başarıyı göstermişler…

Böyle olunca, farklı bir skor beklentisi doğdu ister istemez…

Ne var ki oyun başladıktan sonra işlerin hiç öyle olmadığını gördük. Malatyaspor, harika bir maç çıkardı. Oyunu geniş alana taşıdı. Sürekli atak geliştirip gol aradı. Rakip takımın bu derece istekli ve dirençli oluşu Galatasaray’ı şaşırttı elbette…

İşleri kolay değildi. Hucüm oynarken, savunma güvenliğini riske atmadılar. Çünkü karşılarında ısrarla üstlerine gelen ve pozisyon bulan bir takım vardı. Her iki ekibin ortaya koyduğu mücadeleci ve pozitif oyun kaliteyi de beraberinde getirdi…

Galatasaray, penaltı golü ile 3 puanı aldı. Ancak en az 4-5 net gol pozisyonu yakaladılar. Direkten dönen bir topları olduğunu da belirtelim…

Bu maç özelinde bir gerçeğin altını çizmeliyiz. Artık kolay maç yok. Bunu önceki gün Fenerbahçe- Ankaragücü maçında gördük.

Takımların puan çizelgesindeki durumu hiç önemli değil. Takımlar artık birbirine yakın oyun oynuyorlar. Eski günler çok gerilerde kaldı. Anadolu takımları özellikle ara transferde iyi oyuncular getirdiler. Bu nedenle zirve yarışındaki takımları zorluyorlar. Futbolun güzelliği de burada zaten. Tempolu, mücadelesi yüksek, golü düşünen futbol anlayışı kalitenin yükselmesine de katkıda bulunuyor…

ADEM HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

Malatyaspor karşısında Sarı-Kırmızılıların en önemli hattı orta sahaydı. Seri ile Lemina uyumu takımı ayakta tuttu. Ömer’in performansı her maç olduğu gibi yine üst düzeydeydi. Kaleci Muslera ise büyük şans. Kenar toplarını yine çok rahat aldı…

Asıl dikkat çeken oyuncu ise Adem Büyük. Falcao gibi bir golcüyü yedek kulübesine çeken bir oyuncu. Son maçlarda hiç boş geçmiyor. Atak, seri, ayağını topa sokan, fırsatçı bir oyuncu. Sezon başında kadroya giremez diye yorum yapılırken, şimdi 11’in değişmezi oldu. Adem’i bu performansından dolayı kutlamak gerekir. Fatih Terim de bu oyuncuya şans vererek, çalışkanlığını ödüllendiriyor…