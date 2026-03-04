İbrahim Yıldız'ın ablasından duygusal paylaşım

17 Ağustos 2025'te şiddetli rüzgârın devirdiği bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Yıldız, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Genç oyuncu, aylardır sürdürdüğü yaşam mücadelesini 27 Şubat'ta kaybetti.

İbrahim Yıldız için geçtiğimiz hafta Kartal Soğanlık Safa Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen oyuncuyu ailesi, yakınları ve sanat dünyasından birçok isim son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

REKLAM

Yıldız’ın ablası Ela Altınay, kardeşinin vefatının ardından sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımlarla dikkat çekti. Altınay, oyuncunun meslektaşları ve arkadaşlarıyla birlikte Yıldız için hazırladıkları odayı anlattığı sözler, okuyanları duygulandırdı.

Altınay paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Melek olmasına bir ay kala, dostlarıyla güzel dilekler biriktirdiğimiz bir gündü. Büyük bir heyecanla odasını düzenliyorduk; 'Şu rengi çok sever, bu şarkıya bayılır, plaklarını alalım, fotoğraflarını bastıralım' diyorduk. Kahve köşesinden perdesine kadar her detayı düşündük. Hatta 'Şu renge gıcık olur ama olsun, belki sinirlenir de yerinden kalkar' diye şakalaşarak akşamı geçirdik. Şimdi iki odan var bir tanem. İkisi de bize yakın, ikisi de en az senin kadar tertemiz. Dokunduğun her şeyi güzelleştirdiğin gibi..."

Öte yandan Altınay, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir başka paylaşımda ise oyuncunun, ailesinin evinin karşısında bulunan mezarlığa defnedildiğini duyurmuştu.