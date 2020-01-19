Lider Sivasspor’a kendi sahasında yenilen Beşiktaş, şampiyonluk yarışını zora soktu. Üstelik 35 dakika 10 kişi oynayan rakibine karşı skor üstünlüğü sağlamayışı doğal olarak taraftarını üzdü ve tepkilere neden oldu…

Oyunun bütününe baktığımızda tempo ve mücadele olarak üst düzey bir oyun izledik. İlk 45 dakikayı saymazsak Beşiktaş, son bölümde kazanmak için her şeyi yaptı. Asıl sorun ilk yarıdaki kötü oyundu. Bu yarıda doğru dürüst bir atak organizasyonu izleyemedik.

Caner, önce sağ sonra sol açık daha sonra ise sol bek oynadı. Abdullah Avcı, eldeki kadrodan bir kanat oyuncusu yaratamayınca Caner’e umut bağladı. Ancak bu oyuncu, bu kadar çok değişkenlik içerisinde gerçek performansını sergilemekte zorlanıyor. Yine de takımın iyi oyuncularından biriydi…

Beşiktaş takımında oyundan düşmeyen, son dakikaya kadar tüm enerjisi ortaya koyan bir tek oyuncu vardı Gökhan Gönül. Sağ bek oynamasına rağmen, tüm ataklar Gökhan’la gelişti. Önünde başka kanat oyuncusu olmayınca çok zorlandı Gökhan. 90 dakika ataklara çıkıp, orta yapmak ardından geriye dönmek herkesin yapacağı bir iş değil. Gökhan bu anlamda takımın en verimli ve en iyi oyuncusu oldu…

BİREYSEL BECERİSİ EKSİK BİR TAKIM BEŞİKTAŞ

Genelde, çok koşan ve tempoyu arttırmak için çaba gösteren Siyah-Beyazlı oyuncular geriye düşmenin verdiği psikolojik etkiyi yaşadılar. Daha çabuk gole ulaşma isteği telaşı ve disiplinsizliği getirdi. Sürekli uzun topla oynamak sonuç almak için yeterli olmadı. Savunma arkasına atılan topların olmayışı, gol şansını da getirmedi. Sayısız korner atışlarının kopya gibi birbirine benzer şekilde yapılması bir teknik çalışma eksikliğiydi…

Abdullah Avcı, Burak’ın yanına Umut’u alarak gol şansını yakalamak istese de, kalabalık savunmayı aşmak için başka organizasyonlar yapmalıydı. Zaman zaman iyi top yaparak, hazırlık pasları göze hoş geldi. Bunu sonuca yansıtmak için kanat oyuncularına ihtiyaç olduğu bir gerçek. N’Koudou beklenilenin çok altında bir oyun çıkardı. Kısa alanda yapacağı çalım girişimlerini göremedik. Sonradan oyuna giren Diaby kötü bir oyun sergileyince istenilen ortalar gelmedi. Burak, tartışılan penaltı pozisyonu dışında oyunda kayboldu…

Taraftarın büyük desteğine rağmen, ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Beşiktaş liderle arasındaki puan farkını 10 çıkardı. Futbolcuların iyi niyetli çabalarını eleştirmek haksızlık olur. Asıl tartışılması gereken kaliteli oyuncuların farkını ortaya koyamayışıydı. Takım olarak, aynı özveriyi gösteremediler. Gökhan gibi birkaç oyuncu daha olsaydı, maçı çevirmeleri mümkün olabilirdi…

Abdullah Avcı ve ekibi, Sivasspor’u iyi çalışmamış anlaşılan. Karşılarındaki takımın özelliklerini hiçe saymışlar, daha farklı yenilebilirlerdi…

Karşılaşmanın en kritik pozisyonu Burak’ın düşürüldüğü andı. Penaltı konusunda farklı görüşler var. Penaltı verilmeliydi. Sanırız hakemler, Burak’ın kendini çabuk yere bırakmasını düşünerek penaltı vermediler …

SİVAS BİLEĞİNİN HAKKIYLA KAZANDI

Sivasspor yarım kalan hikayeyi bitirmek için bilenmiş. Beşiktaş’ı İstanbul’da yenmek her takımın yapacağı bir iş değil. Oynadıkları oyun, liderliği boşuna almadıklarını gösteriyor. Beşiktaş, yeterince pozisyon bulamadıysa, bunun tek nedeni Sivas’ın büyük becerisiydi. Çok dikkatli oynadılar. İyi alan kapattılar. Beşiktaş’tan daha çok pozisyon buldular. 10 kişi kalmalarına rağmen, bu eksikliği daha çok koşarak kapattılar.

Burada Rıza Çalımbay’a ayrı bir parantez açmak gerekir. İyi, dürüst ve çok çalışkanlığı ile bilinen Rıza hoca bu karakterini oyuncularına da yansıtmış. Şampiyonluk için büyük bir inanç var takımda. İki önemli eksiğine rağmen, harika bir oyun sergilediler. Fizik olarak Beşiktaş’tan daha diriydiler. Oyunu çirkinleştirmeden, harika bir mücadele ortaya koydular. Dirençleri, kazanma bilinciyle birleşince liderlik keyfini açık ara sürdürüyorlar.