“Çivisi çıkmış” deriz kötü giden işler için…

Ankara’da Futbol Federasyonu Genel Kurulu’nu izlerken bu deyimi anımsadım. Nihat Özdemir’in başkan seçilmesi, yeni yönetim kurulu üyeleri, projeler, yabancı sayısı, altyapı gibi konular yerine bambaşka şeyler gündemin ilk sırasında yer buldu…

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç’un eleştirileri yerli yerindeydi. Mali yapı, UEFA’nın yaptırımları, altyapıların sahipsizliği, kulüplerin iyi yönetilmediği, hakem hataları, VAR uygulamasında yaşanan sorunlar gibi birçok sorunu bir kez daha hatırlattı Ali Koç…

Her zaman dile getirdiğimiz gibi yeni bir sistemin kurulması gerekiyor. Futbol Federasyonu yönetimine bu anlamda büyük işler düşüyor. Futbolumuzda önemli sorunlar olduğu bir gerçek. Avrupa ile aramızda ki fark giderek açılıyor. Böyle gelmiş, böyle gider anlayışı bugün yaşadığımız sıkıntıların en temel düşünce yapısıdır…

Dileriz Nihat Özdemir yönetimindeki Futbol Federasyonu atılımlar için kolları sıvar. Artık bir daha aynı şeyleri konuşmayız…

İşin bir başka tartışma yaratan bölümü ise yine Ali Koç’un Fatih Terim’e verilen parayla ilgili yaptığı eleştiriydi. Koç, bu paranın verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, federasyon yöneticilerinin bu konuda yanlış ve beceriksiz davrandığını öne sürdü. O paranın kulüplerin olduğunu anımsattı…

Koç’un Fatih Terim eleştirisine yanıt veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz oldu. Cengiz doğal olarak teknik direktörü Terim’i savundu. İşi emek ve hakka bağladı…

Oysa Ali Koç’un ifade etmek istediği paranın kimin aldığı değil, federasyondaki beceriksizliği ortaya koyma düşüncesiydi…

ORMAN’DAN AĞIR İFADELER

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kurultaya gelmedi. Ancak, sözleri salonda yankılandı. Çok konuşuldu. Hedef yine Galatasaray’dı. Başkan Mustafa Cengiz’i çok sinirlendiren “kara maçlar” lafı oldu. Fikret Orman’ın, “Galatasaray hakemlerle şampiyon oldu” anlamına gelen ifadeleri elbette çok ağır ithamlardı…

Başkan Cengiz, bu eleştiriye “cahil” göndermesi ile yanıt verdi…

Şu tabloya baktığımızda, futbolumuzun ne hale geldiğini görüyoruz. Dünya futbolu nelerle uğraşırken, biz laf düellosu ile günü kurtarmaya çalışıyoruz…

Üstelik futbolumuzun lokomotifi olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başkanlarının tartışmaları tam da “bu işin çivisi çıkmış” dedirtiyor…

Aslında o kadar çok şey dinledik, duyduk ki, inanılmaz. Hangi teknik adamların ısrarla bazı oyuncuları takımda görmek istemelerinin nedenleri…

Hangi oyuncunun elinden alınan paralar…

Avrupa’da 150 bir dolara oynayan, Türkiye’ye geldiğinde 10 misli fazla para isteyen futbolcular… Pardon aracılar…

Neden 3-4 teknik adamın sürekli dönme dolap gibi takımların başına geldiği…

Daha neler neler…

Bir gün belgelere ulaşırsak elbet yazacağız…

Yeni başkan Nihat Özdemir’i ilk kutlayanın Yıldırım Demirören olduğunu da aktaralım…

Nihat Özdemir, zor bir görev aldığının bilincinde olduğunu belirterek, “ben herkesin Nihat Abi’si” olacağım diyerek her takıma eşit mesafede olacağı işaretini de verdi…

ERTAN ADATEPE: MUSTAFA CENGİZ BENİ TANIMAZ

Ertan Adatepe’ye tanır mısınız?

Metin Oktay’dan sonra en iyi golcüydü. Ankara’nın üst üste iki kez gol kralı çıkardığı bir isim Adatepe. Ankaragücü’nün simgesi…

80 yaşını devirmiş ancak bir çınar gibi dimdik ayakta. Sevecen, mutlu, gözlerinin içi gülen tatlı bir ihtiyar olmuş…

TRT’den Tansu Polatkan ve Ertan Adatepe ile sohbet ediyoruz. O ara yanımızdan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçiyor. Ertan Adatepe, “Bu başkan beni tanımaz…” diyor.

“Tanıştıralım abi” diyoruz…

“Yok, yok” diyerek Galatasaray’a transfer olduğu günleri anlatmaya başlıyor. Metin Oktay’la yaşadıklarını, sonra yeniden Ankaragücü’ne dönüşünü…

Birden konuşmasını kesiyor Adatepe. Eliyle, kalabalığın arasında beyaz sakallı birini işaret ediyor.

“İşte beni o tanır” diyor.

Beraber yürüyoruz. Karşımızda Alp Yalman. Galatasaray’ın efsanelerinden. Ertan'la sarılıyorlar. Nasıl bir sarılma anlatılmaz. Eski anılar kelimelere dökülüyor. Necdet Çopanlı’nın yazıhanesinde atılan imzalar, Kadri Aytaç’la sıkıyönetim döneminde araba gezileri…

“Benim Galatasaray’a gelmem hataydı. Zaten Metin Oktay vardı orada…” diyor Ertan Adatepe. O günleri paylaştığı için nasıl bir mutluluk yaşadığını hissediyoruz…

ÖZKAN SÜMER HALA DİMDİK AYAKTA

Trabzonspor denilince ilk akla gelenlerden birisidir Özkan Sümer. Etrafında gençler toplanmış hocayı dinliyorlar. Her zaman olduğu gibi dimdik ayakta…

Sezonu iyi kapattıklarını söylüyor Sümer. Transfer yasağının bir anlamda iyi olduğunu, gençlerin şans bulduğunu söylüyoruz.

Özkan Sümer hak veriyor bize. “Daha çokları var. Trabzon geleceğini sağlama aldı” diye ekliyor…