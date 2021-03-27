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İbrahim Yıldız: Norveç, Hollanda'dan daha tehlikeli

A Milli Futbol Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında bu akşam İspanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Norveç-Türkiye maçını kaleme aldı

İbrahim Yıldız: Norveç, Hollanda'dan daha tehlikeli

Dünya Kupası grup eleme maçlarının ikincisini bugün Norveç’le yapacağız. İspanya’nın Malaga kentinde oynayacağımız maç Hollanda karşılaşmasından daha zor geçecek. Dünya futbolunun güçlü takımı Hollanda’yı 4-2 yenmeyi başardık. Kendi sahamızda oynadığımız harika bir oyun ve güzel sonuçla adımızdan söz ettirdik. Ülke olarak büyük sevinç yaşadık. Avrupa, Türkiye’nin bu başarısı karşısında biraz da şaşkınlıkla söz etti. Gerçekten elde edilen sonuç büyük bir gelişmeydi. Hollanda gibi adını dünya futboluna yazdırmış bir takımı farklı yenmek azımsanacak bir başarı değildi. Şenol Güneş ve ekibi bu başarıyı elde ederken doğal olarak övgüyü de fazlasıyla hak etti. Başta Burak Yılmaz olmak üzere tüm oyuncular görevlerini eksiksiz yaptılar. En önemlisi savunmanın üstün performansı kazanılan başarının en belirgin göstergesiydi.

Bugün oynanacak karşılaşma öncesi, takımımız uzun bir yolculuk sonrası İspanya’ya geldi. Üstelik soğuk bir havada maç oynadılar. İspanya’da ise sıcak bir hava var. Oyuncuları özellikle kas yapılarını etkileyecek bir durum söz konusu. Rakibimiz Norveç ise Cebelitarık ve Türkiye maçını aynı iklim koşullarında oynuyor. Seyahat sorunu ve hava değişikliği yaşamadılar. Millilerimiz gibi yorgunlukları söz konusu değil.

Bunun dışında, Norveç’in son yıllarda artan performansı ortada. Üstelik Hollanda gibi yumuşak bir oyun yapısı yerine daha sert oynuyorlar. Fizik gücüne dayalı bir oyun yapıları var. Forvette yer alan Sörloth ve Haaland ikilisi birbirini tamamlayan güçlü oyuncular. Ajer de çok formda.

Türkiye daha çok pas oyunu yapan Hollanda’nın tersine mücadeleci ve uzun top yapan bir takımla karşı karşıya. Hollanda karşılaşmasının son anlarında yaşadığımız sıkıntılar ortada. Şenol Güneş, Norveç’in oyun planına karşı bir taktik geliştirecektir. Orta alanda daha çok topa sahip olma ve mücadeleden yılmayan bir ekiple sahaya çıkacağımız ortada. Burada en büyük sorunumuz sağ bek sorunu. Fransa’da oynayan Zeki, sakatlığı nedeniyle tıpkı Merih gibi bugün saha da yer almayacak. Yine Ozan Kabak’ın durumu maç saatinde belli olacak. Çağlar ile iyi bir ikili oluşturan Ozan oynamaz ise savunma yeniden şekillenecek. Kaan sağ bek oynayabilir. Hatta Ozan’ın yerine stoperde görev alabilir. Ancak sağ bek sorunu bakalım nasıl çözülecek?

Norveç gibi güce dayalı ve uzun top yapan bir takıma karşı, savunmada bu tür bir sorun yaşamamız büyük şansızlık açıkçası.
Norveç’in ardından Letonya maçı var. Bu iki maçtan alacağımız en az 4 puan grupta ki iddiamızı ciddi anlamda artıracaktır.
Norveç’in fiziksel gücüne karşın, Millilerimizin en büyük avantajı teknik özellikleri yüksek olan oyuncularımız olacaktır.

Üstelik, Burak gibi bir golcü yine bu maçta bizim en büyük kozumuz. Savunma da hata yapmadan maçı götürebilirsek, gol atmada sorun yaşamayacağımız ortada. Son yıllarda performansı ile dikkat çeken Türkiye Milli Takımı, bu başarının tesadüf olmadığını gösterecektir. Yeter ki rakibin baskısına karşın pas oyunu ile oyun üstünlüğünü elde tutalım.

Norveç teknik direktör Stale Solbakken’ın en büyük korkusu, Türkiye’nin skor üreten ve teknik bir takım oluşu. Dileriz bu korku bugün de kendini gösterir.

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