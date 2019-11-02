Son günlerin moda kelimesi revizyon. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kötü biten her maç sonrası revizyonu gündeme getirmişti. Hatta, oyuncularına göz dağı verircesine ocak ayında büyük değişimin gerçekleşeceğini açıkladı…

Çaykur Rizespor karşılaşması bu değişimin ilk başlangıcı oldu. Bugüne dek çokça eleştirilen oyuncular sahada yoktu. Belhanda, Donk, Mariano, Feghouli, Nzonzi yedek kulübesinde beklerken, cezalı olan Marcao ve sakatlığı bir türlü geçmeyen gol umudu Kolombiyalı Falcao tribündeydi…

İdeal kadronun 7 oyuncusu olmayınca, başka bir takım ve taktik vardı sahada. Uzun süredir forma giymeyen Ahmet ilk kez forma giydi. Şener, Ömer ve Emre Mor 11’de yer aldı. Ve bir başka not ise bugüne dek 11 yabancı oyuncu ile maça çıkan Galatasaray bu kez sahada 4 Türk futbolcuya yer vererek şaşırttı…

Fatih Terim’in yaptığı bu değişim takıma nasıl yansıdı diye merak edenlere, tek cümleyle şunu söyleyebiliriz. Tatsız bir maç, tek olumlu yanı kazanılan 3 puan…

İKİ GOL HEPSİ BU

Karşılaşmanın ilk yarısında arka arkaya gelen goller Sarı-Kırmızılı takımı olumlu yönde etkileyeceğine tam tersi oldu. Rizespor ilk golü kendi kalesine attı. İkinci gol ise penaltıdan geldi. 18. dakikadan sonra oyun sanki bitmiş gibiydi. Tempo yok, mücadele zayıf, organizasyon sıfır, paslaşma ileriye değil, yana, şut sayısı yok denecek kadar az. Açıkçası, oldukça kötü bir oyun izledik ilk yarı süresince. Kaldı ki, Çaykur Rizespor güç olarak çok zayıf bir takım. Oyuna ortak olma gibi bir mücadele vermeleri yoktu. Galatasaray biraz istese çok daha farklı bir skor yaratabilirdi.

Terim, değişim yaparken bugüne dek şans vermediği oyuncuların performansını da yakında gördü. Bugüne dek forma şansı görmeyen Ahmet sınavı geçti bence. Şener sakatlandı çıktı. Ancak, ilk 11’i zorlayacak gibi gözükmüyor.

EMRE MOR DAHA ETKİLİ OLABİLİRDİ

Asıl şaşırtıcı olan Emre Mor oldu. Daha az dakika aldığında “neden az oynatılıyor” diye eleştiriliyordu Terim. Ancak, Emre Mor inanılmaz derece kötü bir oyun sergiledi. Top kaptırdı. İstekli, heyecanlı, coşkulu değildi. Yeteneklerini gösterme konusunda cimri davrandı. Rizespor karşılaşması kendini gösterme, taraftarı ayağa kaldırma adına bulunmaz bir fırsattı. Bunu elin tersiyle itti. Emre Mor’a Terim’in psikolojik destek yapması gerekiyor. Vurdumduymazlıktan kurtulmalı. Takımın yıldızı olabilir algısını bu çocuğa anlatmalı birileri…

Karşılaşmanın ikinci yarısı son 10 dakikaya kadar yine ağır bir tempo ve tatsız tuzsuz geçti. Son haftaların en kötü maçını izledik bir anlamda. Bu kadar vasat bir oyun ne Galatasaray’a ne de Fatih Terim’e yakışmadı…

Pozisyona girememe sorunu yine sürdü. Temel nedeni kanat oyuncularının etkisiz oluşuydu. Böyle olunca Andone sanki oyunda yoktu. Top gelmedi. Bir tek Babel ne yaptığı bilen bir oyuncu. Klas bir futbolcu olduğu gerçek. Ömer ve Nagatomo’nun uzak kalışı Babel’in çabalarını boşa çıkardı.

OYNAMAYANLARIN KALİTESİ DAHA YÜKSEK

Şurası bir gerçek ki, Fatih Terim’in revizyona giderek kadroya almadığı 6 oyuncu kalite olarak çok daha iyiler. Bunu gördük. Terim hoca bu değişimi yaparken, taraftara şunu söyledi bir anlamda. “Eldeki malzeme bu. Buyrun izleyin.”

Terim’in en büyük sıkıntısı golcü Falcao’nun bir türlü sahalara dönemeyişi. Yaklaşık 1 aydır sakatlık sorunu yaşıyor. Antrenmanlara henüz başlamadı. Sanırız, ilk yarıyı kapattı…

Maçın özeti; Temposuz, zevksiz bir maç izledik. Değişimin tek olumlu yanı kazanılan 3 puandı. Sarı-Kırmızılılar bu galibiyetle moral buldu. Ancak, sonuç iyi olsa da oyun kötüydü. Ç.Rizespor ise geçen sezona göre çok daha vasat bir görüntü verdi.