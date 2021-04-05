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İbrahim Yıldız: Yarış yeni başlıyor

Fenerbahçe, Denizlispor'u evinde 1-0 mağlup ederek zirve yarışına yeniden tutundu. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

İbrahim Yıldız: Yarış yeni başlıyor

Fenerbahçe haftanın en karlı takımı oldu. Beşiktaş ve Galatasaray in yenilmesi sarı lacivertlileri şampiyonluk yarışında iddialı duruma getirdi.

Erol Bulut un ardından göreve gelen emre Belözoğlu ilk maçında galibiyetle tanıştı. Üstelik sahasında kazanma sorunu yasayan Fenerbahçe adına bu galibiyetin önemi buyuktu. Aslında lig yeniden başlıyor diyebiliriz. Kritik galibiyet tüm hesapları değiştirdi.

Fenerbahçe bu yarışta bende varım derken Kasımpaşa nin bu sonuçta rolü çok büyüktü. Lig liderini yenen Kasımpaşa belki de şampiyonluk hesaplarının yeniden yapılmasına neden oldu.

Bundan sonra oynanacak her maç tam bir final havasında geçecektir. Bu nedenle garanti maç var diye konuşmak hayaldir. Her takım için durum böyledir. Sonuncu ile şampiyonluga oynayan arasında en fazla kalite farkı doz konusu olabilir. Kazanma arzusu mücadele gücü yüksek ekipler her zaman istedikleri sonuca bir adım daha yakındır.

Emre'nin ilk maçına bakıp bir teknik analiz yapmak çok erken olur. Belli ki kendine göre bir planı var. Sinan i ilk 11 de oynatması bunun en belirgin örneği. Hatta çok beğenilen bu nedenle Erol hoca nin eleştirildiği Pelkas a emre nin de soğuk baktığı anlaşılıyor. Saha da hiç bir varlık göstermeyen Pelkas ikinci yarı kulübeye çekildi.

Şurası bir gerçek ki Fenerbahçe forveti istenilen düzeyde değil. Daha doğrusu Fenerbahçe'yi sirtlayacak kaliteden uzaklar. İçlerinden bir tanesi bile üst düzey oyuncu olabilse bugün sarı lacivertliler şampiyonluk şarkısını çoktan söylemeye başlamışlardı.

Denizlispor ligin en güçsüz takımı. Buna rağmen ilk yarı iki çok önemli gol pozisyonu buldular. Fenerbahçe bu yarıyı heba etti. Pozisyonu yok.

İkinci yarı birazcık baskı ve topa sahip olma oyunu değiştirdi. Korner den gelen gol yalnız 3 puan değil şampiyonluk umudunu da yeşertti.

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