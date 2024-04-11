İbrahim Yıldız yazdı: İsmail Kartal'ın yanlışları

Fenerbahçe, Yunanistan’dan mutsuz dönüyor. UEFA Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmasında Olympiakos’a 3-2 yenilen Sarı-Lacivertliler 60 dakika kötü bir oyun sergiledi.

Teknik direktör İsmail Kartal, sahaya çıkardığı 11’le maçın kaybedilmesinde önemli bir rol oynadı. Krunic, Zajc ve Symanski orta 3’lüsü takıma katkı yapmak bir yana rakibi durdurma adına vasatın altında kaldılar. Yumuşak oyunculardan oluşan orta saha, rakibi rahatsız etmek yerine işlerini kolaylaştırdı.

Livakovic rahat gol yiyen bir kaleci. Kurtarabileceği pozisyonlar vardı. Kale çizgisinde oynuyor. Arkadaşları ile iletişimi yok denecek kadar yetersiz. Oyuna katkısı yetersiz. Altay ya da İrfan Can’dan daha iyi bir kaleci profili çizemiyor. Beklentilerin çok altında. Güven vermiyor. Önünde oynayan savunma ise hatalar zinciri yapmakta çok becerililer! Yenilen 3 golde de büyük rol oynadılar. Çağlar gibi üst düzey bir oyuncu şaşırtıcı denilecek şekilde hatalar yapıyor. Top uzaklaştırma, oyuna sokma gibi becerileri eksik.

Fenerbahçe’de tartışılması gereken asıl sorun ise oyuncuların neden bu kadar çok sakatlandığı. Sürekli sakat oyuncular, kadro kurmayı zorlaştırıyor elbette. Bunun nedeni bir türlü anlaşılamıyor. Başka takımlara bakıldığında aynı kadrolar sahada. Sarı-Lacivertliler ise sakatlık sorununu çözemiyor. Ya yanlış antrenman yapılıyor. Ya da başka bir şey. Sezon bitecek hala sakatlıklar konuşuluyor. Oosterwolde’nin sakatlanması sonrası ikinci yarı oyuna Ferdi’nin girmesi, ardından 63.dakikada Fred ile İsmail’in sahada olması farklı biri oyun izlememize neden oldu. Bu oyuncuları ilk 11’de oynatmak çok doğru olurdu. 3-0’dan sonra atılan 2 gol sonradan oyuna giren futbolcuların etkisi sonucu oldu. İsmail Kartal, nedense ısrarla fantastik kadro ile maçlara çıkıyor. Risk alıyor. Sonuç istenildiği gibi olmuyor. Yunan takımı çok üstün bir ekip değil. Fenerbahçe maçı Atina’da rahat kazanabilirdi. Son 30 dakika bunu gördük. İsmail Kartal bu gerçeği anlamıştır diye düşünüyoruz.

Turu İstanbul’a bırakan Sarı-Lacivertliler bu işi başarabilecek güçtü. Kadroda bireysel özellikleri yüksek oyuncular var. İdeal kadro, gerçekçi taktik ve iyi oyunla bunu yapabilirler. Yeterki, İsmail Kartal kadro seçiminde doğru tercihler yapabilsin. Fred ve İsmail’in oyuna girmesiyle doğru oyunu deneyen Sarı-Lacivertliler, 3-0’dan sonra iki gol atmayı başardı. Son vuruşlarda dikkatli olabilseler galip gelebilirlerdi. Taraftarın beklediği oyun son yarım saatlik mücadeleydi. İdeal kadro ortada. Arayışa ne gerek var? Avrupa’da risk alınmayacağı biliniyor. Yarı finale çıkmak çok yakın. Yeterki, takım olarak buna inansınlar. Öncelikle teknik kadronun bu bilinci içselleştirmesi gerekiyor. Oyunu geriden kuracağız düşüncesi her maç olmalı mı? Bazen faturası ağır oluyor. Bu konuyu da masaya yatırma zamanı çoktan geldi.