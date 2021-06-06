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İbrahim Yıldız yazdı: Kulüpler Birliği 4 konuyu masaya yatırıyor

Habertürk Spor yazarı İbrahim Yıldız, TFF'nin açıkladığı yabancı kararının ardından Kulüpler Birliği'nin bir araya geleceğini ve 4 önemli konuyu masaya yatıracağını yazdı. Yıldız, toplantıda yabancı oyuncu konusu, harcama limitleri, küme düşme ve yayıncı kuruluşla yaşanan anlaşmazlıkların ana gündem maddeleri olacağını aktardı

İbrahim Yıldız yazdı: Kulüpler Birliği 4 konuyu masaya yatırıyor

Futbol Federasyonu yabancı kuralı ve liglerdeki takım sayılarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından eleştiriler de geldi. Geçen hafta federasyon ile Kulüpler Birliği’nin bazı üyeleri arasında yapılan “ayak üstü” görüşmeyi yazmıştık. Edindiğimiz bilgilerden yola çıkarak, “Futbol Federasyonu kendi çalıp kendi oynuyor” demiştik.
“Oldu bittiye” getirilen bu görüşmenin ardından açıklanan kararlar, Kulüpler Birliği’ni şaşırttı. Beşiktaş Kulüp Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hayrete düştüklerini söyledi. Çebi, “Federasyona görüşlerimizi aktardık. Değerlendirip, bir kez daha görüşeceğimizi söylediler. Ancak sanki bu konuşma olmamış gibi aldıkları kararları açıkladılar. Bizi dikkate almadılar…” diyerek federasyonu suçladı.
Görüldüğü gibi ortada “nezaketsiz” bir durum söz konusu. Madem karar alınacaktı, neden kulüp temsilcilerine bir kez daha görüşeceklerini söylüyorlar? Anlamak mümkün değil.
Bir kandırmacadır gidiyor. Futbolun asıl paydaşları olan kulüpleri neden yok sayıyorlar? Futbol Federasyonu yönetimi bu kararı alırken ortak bir görüş birliği içerisinde mi? Yoksa Başkan Nihat Özdemir’e rağmen bir iş mi çevriliyor?
Soru çok elbette. Geçen sezon yaşanılanlar unutulmadı. Ancak bu kez işler o kadar kolay değil. Ekonomik sıkıntı sanıldığından çok daha büyük. Pandeminin getirdiği sorunlar, kulüpleri iyice dar boğaza sokmuş durumda.
Federasyonun tavrından rahatsız olan Kulüpler Birliği sorunu masaya yatırmaya karar verdi. Süper Lig’e çıkan takımların başkanlarının katılmayacağı (tescil edilmedikleri için) toplantı büyük olasılıkla pazartesi günü yapılacak.
Bu toplantıda masada 4 önemli konu var.
1-Yabancı oyuncu konusu
2-Harcama limitleri
3-Kümeden düşme ve liglerin kaç takımla oynanacağı
4- Yayıncı kuruluşla olan anlaşmazlık
4 maddenin üçüyle ilgili farklı görüşlerin olduğu bir gerçek. Bazı kulüpler yabancı kuralı konusunda federasyonun aldığı kararı olumlu buluyor. Avrupa’da oynayacak olan kulüpler ise bu konuda daha esnek bir karar bekliyor. Gerek rakiplerle eşit koşullarda oynama gerekse ülke puanının göz önüne alınmasını istiyorlar.
Harcama limitleri ise yine kulüpleri zorlayacak. Federasyon mali açıdan çıkmaza giren takımları bir disipline sokmak isterken, bankalar açtıkları kredileri ve geri dönüşü hesaplıyorlar. Gerçi yayın gelirlerinden otomatik olarak paralarını alıyorlar.
Yabancı oyuncu konusu ise kulüplerin en büyük sıkıntısı. Sözleşmesi süren oyuncular var. Para verdikleri futbolcuyu kenarda oturtmak yerine sahaya çıkarmak istiyorlar doğal olarak. Yoksa milyon dolar verilen oyuncu kenarda bekleyecek. Bu sorun belki kademeli olarak çözülebilir.

ASIL SORUN YAYIN GELİRİ

Tüm bunlar bir yana, kulüplerin en önemli gelir kalemi olan yayın geliri yine bir belirsizlik içerisinde. Maçları yayınlayan Katarlı şirketin sahibi olduğu beIN SPORTS’la yapılan görüşmeler olumsuz hatta sevimsiz geçti. Sürekli indirim isteyen ve bu konuda ne derse olan şirket yine “az para“ vermeyi kafasına koymuş.
500 milyon dolar'dan 200 milyona inen ücret daha da aşağılara çekilmek isteniyor. Öğrendiğimiz kadarıyla 2 milyar TL konusunda direten Katarlı şirket geri adım atmak istemiyor. Zaten bu gelirin yüzde 20’si federasyona gidiyor. Kalan 1 milyar 600 milyonun 400 milyonunu 3 büyük kulüp alıyor. Geriye kalan 1 milyar 200 milyon ise diğer takımlara bölüştürülüyor. Anlaşılan ilk 10’a giremeyen takımların alacağı para 30-35 milyonu geçmeyecek. Konuyla ilgili görüşmeler ve arayışlar sürüyor. Bir başka kurum maç yayını yapabilir mi? Önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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