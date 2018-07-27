Fenerbahçe’de yönetim değişimi, dönüşümü de beraberinde getirdi. Başkan Ali Koç’un hayal satmak yerine sıkıntıları açık ve net biçimde ortaya koyması yeni bir başkanlık modelini de gündeme taşıdı.



Ali Koç’un yaptığı konuşma spor dünyasında yankı uyandırdı. Alışık olmadığımız “şeffaf” açıklama bir devrim niteliğindeydi.

Mali çıkmazı tüm çıplağıyla kamuoyu ile paylaşan Ali Koç, pembe tablo yerine yalın gerçekliği ortaya koydu. Olumsuz tabloya karşın şampiyonluk iddiasını ortaya koyan Başkan Koç, ezeli rakibi Beşiktaş’ı överek kavgadan uzak duracakları işaretini de verdi.



Farklı bir uslüp ve yaklaşımla barışçıl bir başkan olacağını açıklayan Fenerbahçe Başkanı, taraftarların ezeli rakiplerine yönelik küfürlü tezahüratına açıkça tepki göstererek fair-play mesajı verdi.



Şeffaf ve dürüstlükten ödün verilmeyeceği yeni dönemde, herkesin her şeyi bilmesi gerekliğine vurgu yapıldı. Daha önemlisi, futbolcuların rol modeli olması ve Fenerbahçe’ye para için değil kariyer adına gelmelerinin söz konusu olduğunun altı çizildi…

FENERBAHÇELİ İŞ İNSANLARI GÖREVE

Kulüp mali olarak “batak” olsa da, Fenerbahçe taraftarlarının umutsuzluğa kapılmadığı kesin. Hiçbir kulüpte olmayan özveriyi sarı-lacivertliler en sıkıntılı dönemlerde gösterdiler. Daha şimdiden forma ve kombine satışları rekor seviyeye ulaşmış durumda.



Taraftarın kulübün ürettiği ürünlere ilgisi gerçekten her türlü takdiri hak ediyor. Bir süredir takıma küsen ve maçlara gelmeyen taraftar yeni sezon da en büyük transfer olacaktır.



İşte tam da bu noktada iş dünyasının önde gelen isimlerine büyük iş düşüyor. Fenerbahçeli iş insanları, tarihi bir görevle karşı karşıyalar. Kulübün nakit akışını sürdürebilmesi için, başkan Ali Koç’un yaptığı 50 milyon dolarlık bağışın arkası gelmeli.

Sarı-Lacivertli forma aşkı ile bilinen isimler saymakla bitmez. Yapılacak bağışlar hiçbir dönem bu kadar değerli olmamıştır. İnanıyorum ki, şimdiden konuyla ilgili girişimler başlamıştır bile…

SPOR KÜLTÜRÜ DEĞİŞMELİ

Fenerbahçe Kulübü’nün, Dünya Fenerbahçeliler Günü nedeniyle yaptığı “yeniden” isimli slogan çalışması, belli ki başkan Koç’un açıklamalarının ön hazırlığıydı.



Yeniden çubuklu, saygı, hırs, heyecan, centilmenlik, umut, birlik, başarı, öncü, efsane, mutluluk, mabet, cadde kavramlarını Lefter, Alex, Volkan, Lugano, Boliç, Muslera, Anıtkabir görselleri ile bütünleştiren Sarı-Lacivertliler yepyeni bir imaj yaratmak istediler.

Üstelik, sokakta yan yana, kol kola, omuz omuza diyerek ilham veren bir spor kültürünü oluşturmak niyetinde olduklarını ortaya koydular...



Tüm bu çalışmalar, spor adına pek çok şeyin değişeceğinin işaretidir. Maçlar keyif alınan etkinlikler haline gelecek, taraftarlar arasında ki düşmanlık tohumları yok edilecek, rekabet barışçıl bir anlayışla sürdürülecek. Kısacası dostluk ön planda olacak... Hedeflenen ve özlenen tablonun yaratılması için diğer kulüplerinde sesini çıkarması gerekiyor. Kalitenin arttırılması adına, Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu yeni anlayışa tüm spor paydaşlarının destek olmaları gerekiyor...

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