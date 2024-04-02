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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme! - Galatasaray Haberleri

        Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!

        Galatasaray'ın Hatayspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü kaydeden Mauro Icardi, maçın ardından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Arjantinli yıldız, "Maç önünde kulüp ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir kulübüz. Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 23:09 Güncelleme: 02.04.2024 - 23:09
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        Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!
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        Galatasaray'a Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Mauro Icardi, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Üç puanın önemine değinen Arjantinli yıldız, "Önemli bir galibiyet. Çok iyi oynamadık ama rakipten iyiydik. Gol ve galibiyet için mutluyum. Seriye devam etmeliyiz" dedi.

        "SALDIRIYA CEVAP VERİRİZ"

        Konuşmasında Fenerbahçe'ye de göndermede bulunan Icardi, "Biz maç maç gidiyoruz. Maç önünde kulüp ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir kulübüz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum. İyi uyuyacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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