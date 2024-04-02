Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray'a Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Mauro Icardi, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Üç puanın önemine değinen Arjantinli yıldız, "Önemli bir galibiyet. Çok iyi oynamadık ama rakipten iyiydik. Gol ve galibiyet için mutluyum. Seriye devam etmeliyiz" dedi.