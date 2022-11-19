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Icardi'den Wanda Nara'ya ilginç mesaj!

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara geçtiğimiz günlerde resmen boşanırken, Arjantinli futbolcunun sosyal medyadaki son hamlesi kafaları karıştırdı. Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın son paylaşımına ilginç bir yorumda bulunması dikkat çekti.

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  • Icardi'den Wanda Nara'ya ilginç mesaj!

    Çalkantılı ilişkileriyle gündemden düşmeyen Wanda Nara ile Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.
  • Icardi'den Wanda Nara'ya ilginç mesaj!

    Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Icardi ile resmen boşandıklarını açıklamıştı.
  • Icardi'den Wanda Nara'ya ilginç mesaj!

    Ancak çiftin boşanmasının üstünden henüz daha 1 hafta geçmeden Mauro Icardi'nin sosyal medyadaki hamlesi dikkat çekti.
  • Icardi'den Wanda Nara'ya ilginç mesaj!

    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı, Wanda Nara'nın son fotoğrafına ilginç bir yorum yaptı.
  • Icardi'den Wanda Nara'ya ilginç mesaj!

    "BEN İYİYİM, YA SEN?"

    Wanda Nara paylaştığı fotoğrafın altına "Hey, nasıl gidiyor?" yazarken, Icardi ise bu paylaşıma, "Ben iyiyim, ya sen? Her geçen gün daha güzel." şeklinde cevap verdi.
  • Icardi'den Wanda Nara'ya ilginç mesaj!

    Icardi'nin bu hareketi kafaları karıştırırken, ikilinin henüz birbirlerinden kopamadıklarını gösterdi. 
  • Icardi'den Wanda Nara'ya ilginç mesaj!

    Wanda Nara geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Icardi ile boşandıklarını duyurmuştu. Wanda Nara paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:
  • Icardi'den Wanda Nara'ya ilginç mesaj!

    "Mauro Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladık. Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu. Benim için de zordu.
  • Icardi'den Wanda Nara'ya ilginç mesaj!

    Çünkü, Mauro'yu hala çok seviyorum. Ancak, işler iyi gitmiyordu. Evde ağır bir atmosfer vardı, her şey zorlaşmıştı ve bunu sona erdirmek istedim.
  • Icardi'den Wanda Nara'ya ilginç mesaj!

    İş hayatına dönmek istedim, Icardi bunu istemedi. Günde 2 saat idman yapıyor, kalan vaktini evde geçiriyor. Çocuklarla ilgilenmek için bana yardım edebilir değil mi? 
  • Icardi'den Wanda Nara'ya ilginç mesaj!

    Ama Icardi kariyer yapmak isteyen kadınların ayrımcılığa uğradığı futbol dünyasının içinde yaşıyor"
  • Icardi'den Wanda Nara'ya ilginç mesaj!

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