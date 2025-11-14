Icardi için transfer iddiası! Arjantin'e dönebilir

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için transfer iddiaları devam ediyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Icardi için şu ana kadar NEOM SC ve AC Milan'ın teklifleri olduğu gündeme gelse de asıl önemli olan eski eşi Wanda Nara ile boşandıktan sonra kızlarına olan özlemi...

Kızlarının Wanda Nara ile Buenos Aires'te kalması nedeniyle onları çok nadiren gören ve psikolojik olarak bunun zorluğunu yaşayan Icardi, ülkesi Arjantin'e veya ülkesine yakın bir kulübe gitmek isteyebilir.

ESTUDIANTES TALİP, ICARDI'NIN HAYALİ RIVER PLATE! Bu bilgiyi alan Arjantin kulübü Estudiantes La Plata'nın Başkanı Juan Sebastian Veron, Icardi'nin talepleriyle ilgili menajerinden bilgi istedi. Diğer yandan Mauro Icardi'nin ülkesi ekiplerinden River Plate'te forma giyme hayali olduğu da biliniyor. REKLAM Ayrıca, Meksika kulübü Club America da Icardi'nin durumuyla ilgili bilgi istedi ancak sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmadı.