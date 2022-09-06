Icardi'nin eşi Wanda Nara ateşi yaktı: "Türkiye'de yaşamak isterim"

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, Arjantin basınına açıklamalar yaptı.

Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Wanda Nara, "Türkiye'de yaşamak isterim. Bakalım böyle bir şey gerçekleşecek mi? Türkiye'de 6-7 kez tatil yaptım, gerçekten sevdiğim bir ülke" ifadelerini kullandı.

Icardi için başka tekliflerin de olduğunu söyleyen Wanda Nara, "Amerika da bir opsiyon olabilir. İspanya'da dan seçenekler var, birkaç teklif geldi. Ben River Plate'liyim ancak Boca Juniors'a giderse de desteklerim. Bu transfer döneminde ya da bir sonrakinde transfer olabilir. Hala PSG ile 2 yıllık sözleşmesi var ve acele etmiyor" dedi.