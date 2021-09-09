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İçimizden Biri 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İçimizden Biri 12 Eylül'de başlıyor! İşte oyuncuları

Show TV ekranlarının yeni dizisi İçimizden Biri için geri sayım başladı. Süreç Film imzasıyla 12 Eylül Pazar günü seyirci karşısına çıkacak olan İçimizden Biri dizinin merakla beklenen 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşkları için ailelerine karşı mücadele veren Havva ve Adem'in hikayesini konu alan İçimizden Biri dizisi oyuncuları kim? İşte İçimizden Biri 1. bölüm fragmanı...

İçimizden Biri 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İçimizden Biri 12 Eylül'de başlıyor! İşte oyuncuları

Show TV'nin Süreç Film imzalı merakla beklenen dizisi "İçimizden Biri" Pazar akşamı izleyiciyle buluşuyor. Geri sayım devam ederken dizinin ilk bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Havva ile Adam'ın ailelerine karşı verdikleri mücadeleden kısa kesitler sunan tanıtımda Hacı Hünkar'ın Adam'a yaptığı işkence dikkat çekiyor. Adam, büyük aşkı Havva için Müslüman olurken tüm zorluklara rağmen aşklarından vazgeçmeyen ikilinin yaşayacakları büyük bir heyecanla bekleniyor.

İÇİMİZDEN BİRİ'NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Havva ile Adam; iki yıldır aşklarını gizli saklı yaşayan iki aşıktır. Ne var ki Adam artık aşkını gizlemek değil, herkese haykırmak istemektedir. Bu yüzden Havva'ya evlenme teklif eder. Yani yasak elma bu kez Havva'nın değil, Âdem'in elindedir. İki aşık, aşkları için cennetten kovulmayı göze alsa da ödeyecekleri bedelin henüz farkında değillerdir. Bir Türk ile bir İrlandalının; bir Müslüman ile bir Hristiyan'ın birbirine aşık olması, onlara göre normal olsa da bunu Adam'ın papaz olan babasına, Havva'nın hacı olan babasına anlatmak hiç kolay olmayacaktır.

Genç aşıklar, ailelerinin neler yapabileceğini gördüğünde ise yöntem değiştirmeye karar verirler. İzin almayacak, emrivaki yapacaklardır. Fakat bu plan, başta bunu kurgulayanlar olmak üzere herkes için sürpriz bir finalle sonuçlanacaktır. Havva ile Adam, artık kendilerinin bile tahmin edemedikleri bir yola girmişlerdir. Neyi kazanıp neyi kaybedecekleri konusunda ise hiçbir fikirleri yoktur.

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"İçimizden Biri" ilk bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İÇİMİZDEN BİRİ 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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