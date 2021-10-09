"İçimizden Biri"nin yeni fragmanı yayınlandı: Biz Adam'la ayrıldık!

Gitmeye hazırlanan Havva'nın, babası Hacı Hünkar'a hamile olmadığını itiraf ettiği tanıtımda enişteler, Adam'dan intikam almak için bir kez daha harekete geçiyor. Willson ailesinin kapısına dayanan Hacı Hünkar'ın, iki aşığın boşanması için çabaları tam gaz devam ederken Havva, Adam'la ayrıldıklarını duyuruyor. Bu durumu kabul etmeyen Adam'ın neler yapacağı merakla beklenirken, atıyla konuşan Hacı Hünkar izleyenleri gülümsetiyor.

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İÇİMİZDEN BİRİ'NİN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Havva'nın tüm hayalleri yıkılmış, bir anda tüm hayatı altüst olmuştur. Uğruna herkesi karşısına aldığı biricik aşkı Adam, gözünün içine baka baka yalan söylemiştir. Yıllarca hayalini kurduğu düğün bir anda dağılmış, gelinliği üstünde öylece kalakalmıştır. Adam'ı asla affetmeyecektir. Ama yas tutmaya da niyeti yoktur. Hayatına kaldığı yerden devam edecektir.

Adam'ın her zaman olduğu gibi pes etmeye niyeti yoktur. Kendini Havva'ya affettirmenin bir yolunu bulacaktır. Ama Havva bu kez o kadar kırılmıştır ki, eski naif, anlayışlı Havva'dan eser kalmamıştır. Çelik gibi iradesiyle Adam'ın karşısındadır. Affetmesine affetmeyecektir ama öyle bir şey öğrenir ki, kafası iyice karışır. Havva artık doğruyla yanlışı ayırt edebilecek durumda değildir. Adam en sonunda öyle bir hamle yapacaktır ki, işler iyice arapsaçına dönecektir.

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"İçimizden Biri" yeni bölümüyle Salı akşamı saat 21.45'te Show TV'de!