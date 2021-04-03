İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Yunan Bakana sert yanıt

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Yunan Bakanın iddialarına sert yanıt

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in "Türkiye yasa dışı göçmen teknelerine refakat ediyor" iddiasına sert cevap verdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Yunan Bakanın iddialarına sert yanıt
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Yunan Bakana sert yanıt
0:00 / 0:00
İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in "Türkiye yasa dışı göçmen teknelerine refakat ediyor" iddiasına sosyal medya hesabından cevap verdi.

"231 GÖÇMENİ ÖLÜME TERK ETTİNİZ"

Yunanistan'ın yalnızca bugün 231 göçmeni ölüme terk ettiğini belirten Çataklı, "Hayatlarını kurtardık ve yine Türkiye'ye getirdik. Ölüme terk ettiğiniz insanları kurtarmak için Sahil Güvenlik'e iftira atmak insanlığa karşı işlenmiş bir suç" ifadelerini kullandı. İHA'nın haberine göre; Çataklı 2015 yılından bu yana düzensiz geçişte yaşanan düşüşü de rakamlarla açıkladı. Çataklı, “2015 yılında her gün 2347 kişi Yunan adalarına geçerken, bu sayı 2017'de 18 Mart Mutabakatı'nın ardından 79'a düştü” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kısıtlamayı ihlal eden kıraathaneye baskın: 9 kişiye 56 bin lira ceza
GÜNDEMKırıkkale'de kıraathaneye polis baskını: Ceza yağdı
Edirne'de bahçede çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı
GÜNDEMEdirne'de korkutan yangın
Ailesiyle piknik yapan down sendromlu çocuk kayboldu
GÜNDEMAntalya'da down sendromlu çocuk kayboldu
Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı
GÜNDEMTartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu
Son dakika: Büyükelçi atamaları ile bazı bakanlıklarda atama kararları Resmi Gazete'de
GÜNDEMKritik atamalar Resmi Gazete'de
Kuyucak Kaymakamı, Didim'de otomobilinde ölü bulundu
GÜNDEMKuyucak Kaymakamı, otomobilinde ölü bulundu
Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEMGaziantep'te korkunç kaza: 2 ölü, 10 yaralı
Cumartesi Eczaneler açık mı? Hafta sonu Eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık?
GÜNDEMCumartesi Eczaneler açık mı?
Alçıdan yaptıkları heykeli, 'Zeus'un oğlu' diyerek 1 milyon liraya satmaya çalıştılar
GÜNDEMAlçıdan yapıp 'Zeus'un oğlu' diye satmaya kalktılar
Son Dakika Aslı Özkısırlar'dan acı haber... Twitter'dan isyan etmişti! - Haberler
GÜNDEMAslı Özkısırlar'ın ölümünün ardından açıklama