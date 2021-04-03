İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Yunan Bakana sert yanıt 0:00 / 0:00

İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in "Türkiye yasa dışı göçmen teknelerine refakat ediyor" iddiasına sosyal medya hesabından cevap verdi.

"231 GÖÇMENİ ÖLÜME TERK ETTİNİZ"

Yunanistan'ın yalnızca bugün 231 göçmeni ölüme terk ettiğini belirten Çataklı, "Hayatlarını kurtardık ve yine Türkiye'ye getirdik. Ölüme terk ettiğiniz insanları kurtarmak için Sahil Güvenlik'e iftira atmak insanlığa karşı işlenmiş bir suç" ifadelerini kullandı. İHA'nın haberine göre; Çataklı 2015 yılından bu yana düzensiz geçişte yaşanan düşüşü de rakamlarla açıkladı. Çataklı, “2015 yılında her gün 2347 kişi Yunan adalarına geçerken, bu sayı 2017'de 18 Mart Mutabakatı'nın ardından 79'a düştü” dedi.