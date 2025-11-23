Habertürk
        Haberler Gündem Politika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Araç önü kesmeye çalışan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor | Son dakika haberleri

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Araç önü kesmeye çalışan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'de trafikte tartıştığı sürücüyü takip ettikten sonra otomobilin önünü kesen T.F.'nin yakalandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 11:43 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:43
        Bakan açıkladı! Caydırıcı cezalar yolda!
        Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Sarıyer'de trafikte tartıştığı sürücüyü takip ettikten sonra otomobilin önünü kesen T.F.'nin yakalandığını duyurdu. Aynı zamanda Yerlikaya, başka bir aracın önünü kesmeye çalışan sürücülere caydırıcı cezaların geleceğini belirtti.

        YENİ TRAFİK KANUNU YOLDA

        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile saldırgan sürücü T.F.'nin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan trafik güvenliğini tehlikeye düşüren T.F. yakalandı. Gereği Yapıldı. Yol kesmek, araçtan inip kavga etmek, aracın aynasını kırmak, aracı tekmelemek. Bu tür zorbalıklar yeni trafik kanunu teklifinin yasalaşmasıyla en kısa sürede bitecek." ifadelerini kullandı.

        "BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

        Yerlikaya şöyle devam etti: "İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Bu cezadan sonra sizce bir daha yapabilir mi? Trafik cezaları caydırıcı olacak. Trafik düzenini bozmak, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. 'Biz Gereğini Yaparız."

