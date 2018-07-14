İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, " 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
15 Temmuz'un, alelade bir darbe kalkışması olmadığını, her ayrıntısıyla hesaplanmış, küresel sahipleri ve yerel hainleri olan bir gece olduğunu belirten Soylu, 15 Temmuz'un, gecesi, sabahı ve yarınlarıyla hesaplandığını ifade etti.
Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:
"Bir cep telefonu ekranından gelen çağrıyla, Minareden yükselen Selalarla meydanlara inen.. Şehit olan arkadaşının elindeki bayrağı yere düşmeden alıp kendisi de şehadete yürüyen.. Durdurabilmek için tankın önüne atlayan... Ele geçirdikleri tankın içinden bir de video çekip “görev tamamdır reis” diye mesaj gönderen... Polis olmayan, asker olmayan ama devletine sadakatle bağlı polisiyle, askeriyle beraber şehit olan... Her şehirden, her mahalleden, her sokaktan.. Gece darbeyi bastırıp, sabahına hiçbir şey olmamış gibi “Bismillah” deyip dükkânını açan, işine gücüne bakan... Asayişi berkemal kılan bir millet... Bizim milletimiz. Biz, ta kendimiz, hepimiz... Neresinden bakılırsa bakılsın, 15 Temmuz 2016 gecesinde bu milletin hali, bir asalet halidir. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kıbrıs’ta, Kore’de... Her zaman son noktayı koyan, zulmü elinin tersiyle iten bu milletin doğal halidir."
Soylu, hesap edilmeyen tek noktanın, Türk milletinin asaleti, cesareti ve Cenab-ı Hakk'ın bu millete olan sevgisi olduğunu ifade ederek, milletin, o hesaplanmış geceyi bir "hesaplaşma gecesine" çevirdiğini, yıllardır darbelerle operasyonlarla terörle kardeş kavgalarıyla adeta nefes aldırılmayan demokrasiye, tüm fertleriyle sahip çıktığını aktardı.
"15 Temmuz hadisesinden sonra yaşanan büyük değişim, terörle mücadelemizin artarak ve daha kararlı şekilde sürdürülmesi, o karanlık gece ortaya koyduğumuz güçlü iradenin neticesidir." vurgusu yapan Soylu, şunları kaydetti:
"Bugün büyük bir toplumsal barış ve olgunlukla gerçekleştirmekte olduğumuz değişim, adım attığımız modern yönetim sistemi, devletimize ve kendi gücümüze olan inancımız, üretimin her alanında, tarımda, sanayide, hizmet sektöründe atılan kararlı adımlar, elde ettiğimiz büyüme rakamları, uluslararası alanda artan etkinliğimiz ve saygınlığımız, yine o gecede ortaya koyduğumuz iradenin ve çıkarttığımız derslerin neticesidir.
15 Temmuz ve sonraki süreçte güçlü bir liderlik ortaya koyarak, Türkiye'ye yeni bir ufuk açan, öz güvenimizi yeniden ayağa kaldıran ve küresel bir zulüm düzenine kafa tutan kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin ortaya koyduğu yüksek irade, her zaman rahmet ve şükranla andığımız şehit ve gazilerimizin hatırası, bu kahramanlık destanının en önemli paydaşları ve 2023, 2053, 2071 hedeflerimizin mimarlarıdır. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi geleceğimiz için can veren bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah bizlere tekrar böyle muhasebeler yaşatmasın, milletimizin iradesini üzerimizden eksik etmesin."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.