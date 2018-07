İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, " 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

15 Temmuz'un, alelade bir darbe kalkışması olmadığını, her ayrıntısıyla hesaplanmış, küresel sahipleri ve yerel hainleri olan bir gece olduğunu belirten Soylu, 15 Temmuz'un, gecesi, sabahı ve yarınlarıyla hesaplandığını ifade etti.

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Bir cep telefonu ekranından gelen çağrıyla, Minareden yükselen Selalarla meydanlara inen.. Şehit olan arkadaşının elindeki bayrağı yere düşmeden alıp kendisi de şehadete yürüyen.. Durdurabilmek için tankın önüne atlayan... Ele geçirdikleri tankın içinden bir de video çekip “görev tamamdır reis” diye mesaj gönderen... Polis olmayan, asker olmayan ama devletine sadakatle bağlı polisiyle, askeriyle beraber şehit olan... Her şehirden, her mahalleden, her sokaktan.. Gece darbeyi bastırıp, sabahına hiçbir şey olmamış gibi “Bismillah” deyip dükkânını açan, işine gücüne bakan... Asayişi berkemal kılan bir millet... Bizim milletimiz. Biz, ta kendimiz, hepimiz... Neresinden bakılırsa bakılsın, 15 Temmuz 2016 gecesinde bu milletin hali, bir asalet halidir. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kıbrıs’ta, Kore’de... Her zaman son noktayı koyan, zulmü elinin tersiyle iten bu milletin doğal halidir."

Soylu, hesap edilmeyen tek noktanın, Türk milletinin asaleti, cesareti ve Cenab-ı Hakk'ın bu millete olan sevgisi olduğunu ifade ederek, milletin, o hesaplanmış geceyi bir "hesaplaşma gecesine" çevirdiğini, yıllardır darbelerle operasyonlarla terörle kardeş kavgalarıyla adeta nefes aldırılmayan demokrasiye, tüm fertleriyle sahip çıktığını aktardı.

"15 Temmuz hadisesinden sonra yaşanan büyük değişim, terörle mücadelemizin artarak ve daha kararlı şekilde sürdürülmesi, o karanlık gece ortaya koyduğumuz güçlü iradenin neticesidir." vurgusu yapan Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün büyük bir toplumsal barış ve olgunlukla gerçekleştirmekte olduğumuz değişim, adım attığımız modern yönetim sistemi, devletimize ve kendi gücümüze olan inancımız, üretimin her alanında, tarımda, sanayide, hizmet sektöründe atılan kararlı adımlar, elde ettiğimiz büyüme rakamları, uluslararası alanda artan etkinliğimiz ve saygınlığımız, yine o gecede ortaya koyduğumuz iradenin ve çıkarttığımız derslerin neticesidir.

15 Temmuz ve sonraki süreçte güçlü bir liderlik ortaya koyarak, Türkiye'ye yeni bir ufuk açan, öz güvenimizi yeniden ayağa kaldıran ve küresel bir zulüm düzenine kafa tutan kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin ortaya koyduğu yüksek irade, her zaman rahmet ve şükranla andığımız şehit ve gazilerimizin hatırası, bu kahramanlık destanının en önemli paydaşları ve 2023, 2053, 2071 hedeflerimizin mimarlarıdır. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi geleceğimiz için can veren bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah bizlere tekrar böyle muhasebeler yaşatmasın, milletimizin iradesini üzerimizden eksik etmesin."