İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın aylık basın bilgilendirme toplantısı: (2)

AA

Çataklı, İçişleri Bakanlığında düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadele, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler, siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele konularında bilgilendirme yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığını hatırlatan Çataklı, bu vatandaşların mağdur olmaması için vefa sosyal destek gruplarının oluşturulduğunu hatırlattı.

Vefa Sosyal Destek Gruplarına gelen taleplerin büyük oranda karşılandığını bildiren Çataklı, "Vefa Sosyal Destek Gruplarından 22 Mart'tan bu yana vefa iletişim merkezleri üzerinden 4 milyon 924 bin 927 talepte bulunulmuş, bu taleplerden 4 milyon 541 bin 829’u yerine getirilmiştir." diye konuştu.

Salgına karşı alınan tedbirlere uymayanlara uygulanan cezalardan da bahseden Çataklı, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 272 bin 524 kişiye adli ve idari işlem yapılmıştır." açıklamasını yaptı.

Bazı yerleşim bölgelerinde uygulanan karantina uygulaması hakkında da bilgi veren Çataklı, 62 ilde 390 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulandığını, bugün itibarıyla 41 ilde 118 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin devam ettiğini söyledi.

İzinsiz sağlık malzemesi üretimi konusunda denetimlerin sürdüğünü, bu kapsamda 434 operasyon düzenlendiğini bildiren Çataklı, "Koronavirüs salgını ile beraber ortaya çıkan sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik kolluk kuvvetlerimiz tarafından 80 ilde, 434 operasyon yapıldı ve 584 kişiye (285 adli, 175 idari) işlem uygulandı. 7 kişi de mahkemelerce tutuklandı." bilgisini verdi.

Başta FETÖ ve PKK olmak üzere terör örgütlerinin koronavirüsle ilgili sosyal medyada olumsuz algı oluşturmaya çalıştığına dikkati çeken Çataklı, İçişleri Bakanlığı olarak bu konuda da gerekli işlemlerin yapıldığını dile getirdi.

Sosyal medyada 7 binden fazla hesabın incelendiğini aktaran Çataklı, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs özelinde çeşitli örgütler ve marjinal gruplar vasıtasıyla terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, tahrik eden veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu ve provakatif koronavirüs paylaşımı yapan toplam 7 bin 127 hesap hakkında çalışma yapılmış, özellikle FETÖ iltisaklı kullanıcılar tarafından dezenformasyon ve algı amaçlı olarak genel kullanıcıların ilgi ve hassasiyetlerinin istismar edildiği görülmüş, tespit edilen 1058 kullanıcıdan 496'sı yakalanmış, bunlardan 10'u tutuklanmıştır."

- Yurt dışından getirilen vatandaşlar

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilen vatandaşların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda yurtlarda gözetim altında tutulduklarını anlatan Çataklı, bu kişilerin yarısından fazlasının gözetim süresini doldurarak evlerine uğurlandığını belirtti.

Yurtlarda kalmaya devam eden vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığının altını çizen Çataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke genelinde belirlenen yurtlarda bugüne kadar 67 bin 197 vatandaşımız gözlem altına alınmış, gözlem süreleri dolan 37 bin 944 vatandaşımız tahliye edilmiş, şu an itibarıyla 29 bin 253 vatandaşımız gözlem altındadır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın iaşe, hijyen malzemesi, temizlik, ulaşım vb. ihtiyaçları da AFAD tarafından karşılanmaktadır. Bu hizmetler için AFAD il müdürlüklerimizden 1990 personel, 425 araç görevlendirilmiştir. Yurtlarda gözlem altında tutulan vatandaşlarımız ve görevli personele Türk Kızılay tarafından 3 milyon 21 bin 597 öğün yemek dağıtılmıştır."

- İlk 4 ayın trafik verileri

Nisan dönemine ait trafik verilerini açıklayan Çataklı, "2020 yılı nisan ayında meydana gelen 117 ölümlü trafik kazasında 142 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 457 yaralanmalı trafik kazasında 7 bin 747 kişi yaralanmış, 15 yaya can kaybı yaşanmıştır." bilgisini paylaştı.

Çataklı, bu yılın ilk 4 ayı ile 2019'un trafik verilerini şu şekilde karşılaştırdı:

"480 ölümlü trafik kazası, 2019 yılı ilk 4 ayında 506, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalış. 548 hayatını kaybeden sayısı, 2019 yılı ilk 4 ayında 596, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalış. 38 bin 748 yaralanmalı trafik kazası, 2019 yılı ilk 4 ayında 46 bin 653, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalış. 60 bin 879 yaralı, 2019 yılı ilk 4 ayında 75 bin 345, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalış."

- Siber terör suçları ile mücadelede

İçişleri Bakanlığı bünyesinde siber suçlar ve terörle mücadele konularına da değinen Çataklı, koronavirüs mücadelesi sırasında da bu alanda sıkı takibin sürdürüldüğünü ifade etti.

Çataklı, "Özellikle pandemi gündeminde halkta korku ve panik oluşturmaya çalışan kişi ve gruplara karşı da sıkı bir takip içinde olduk. Bunun yanı sıra terör suçları kapsamında 2020 yılı Mart ayında, 5 bin 645 sosyal medya hesabi ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 2 bin 458 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır." diye konuştu.

- Ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Nisan ayına ait düzensiz göçle mücadeleye ilişkin verileri paylaşan Çataklı, "Düzensiz göçle mücadele çalışmalarımız hem karada hem denizde kesintisiz olarak devam etmektedir." dedi.

Ülkesine dönen Suriyelilerin 400 binden fazla olduğunu kaydeden İsmail Çataklı, "253’ü denizlerde olmak üzere toplam 2 bin 711 düzensiz göçmen yakalanmış, 31 organizatör gözaltına alınmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 402 bin 11. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin 263'tir." bilgisini verdi.

(Bitti)