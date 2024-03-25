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        Haberler Dünya İddia: Moskova saldırganları Türkiye'den Rusya'ya giriş yaptı

        İddia: Moskova saldırganları Türkiye'den Rusya'ya giriş yaptı

        Cuma akşamı Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen terör saldırısının zanlılarının Türkiye'den Rusya'ya giriş yaptığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 25.03.2024 - 20:17 Güncelleme: 25.03.2024 - 20:18
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        İddia: Moskova saldırganları Türkiye'den giriş yaptı
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        Reuters Haber Ajansı, Cuma akşamı Moskova'da gerçekleşen ve 137 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının Tacikistanlı zanlılarının, oturumlarını yenilemek için Türkiye'ye geldiklerini ve Türkiye'den Rusya'ya geçiş yaptıklarını bildirdi.

        Haberini bir Türk yetkiliye dayandıran Reuters, Türk güvenlik yetkilisinin, zanlıların herhangi bir suç kayıtlarının olmadığı için ülkeye giriş-çıkışlarına izin verdiklerini ifade ettiğini belirtti.

        Türk yetkili, iki zanlının 2 Mart tarihinde aynı uçakla Türkiye'den Moskova'ya geldiğini söyledi.

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