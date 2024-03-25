İddia: Moskova saldırganları Türkiye'den Rusya'ya giriş yaptı

Reuters Haber Ajansı, Cuma akşamı Moskova'da gerçekleşen ve 137 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının Tacikistanlı zanlılarının, oturumlarını yenilemek için Türkiye'ye geldiklerini ve Türkiye'den Rusya'ya geçiş yaptıklarını bildirdi.

Haberini bir Türk yetkiliye dayandıran Reuters, Türk güvenlik yetkilisinin, zanlıların herhangi bir suç kayıtlarının olmadığı için ülkeye giriş-çıkışlarına izin verdiklerini ifade ettiğini belirtti.

Türk yetkili, iki zanlının 2 Mart tarihinde aynı uçakla Türkiye'den Moskova'ya geldiğini söyledi.