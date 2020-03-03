AA

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB),20 üye firmanın katılımıyla Özbekistan'a sektörel ticaret heyeti düzenleyecek.

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki başkanlığında 23-26 Şubat'ta düzenlenecek sektörel ticaret heyetine yönetim kurulu üyeleri de eşlik edecek.

Geçen yılı 8,27 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan demir ve demir dışı sektörü, bu yıl yurt dışındaki ilk heyet gezisini Özbekistan'a yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin 2019 yılında yüzde 15,3 artarak 2 milyar dolara ulaştığını belirterek, iki ülke arasındaki ticarette büyük bir potansiyel olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin Özbekistan'a olan ihracatının geçen yıl yüzde 9,6 artarak 1,04 milyar dolara yükseldiğini aktaran Öztiryaki, sektör ihracatının da yüzde 10,4 artarak 45 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Özbekistan'ın 2020 yılı hedef ülkeler arasında olduğuna işaret eden Öztiryaki, Türk yapı sektörüne karşı da ciddi bir ilgi ve talep olduğunu vurguladı. Türk müteahhitlerinin bu ülkede çok fazla sayıda proje yürüttüğünü ve Türk yapı sektörü olarak iyi bir konumda olduklarını belirten Öztiryaki, şunları kaydetti:

"2018 yılında Özbekistan'ın sektör ihracatındaki payı yüzde 0,52 iken, bu oran geçen yıl yüzde 0,62'ye yükseldi. Özbekistan pazarı gelişme potansiyeli çok yüksek ve cazip bir pazar. Aynı zamanda yabancı yatırımcılar için de önemli fırsatlar barındırıyor. Özbekistan'da yapacağımız temaslarda sektörümüzü daha iyi anlatma fırsatı bulacağız. Orada iş yapan Türk müteahhitler de bizim için oldukça önemli ve ihracatımızı geliştirmek için büyük bir fırsat. Yapacağımız çalışmalarla Özbekistan pazarındaki payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz."

Özbekistan'da yapacakları temaslarda çok sayıda görüşme gerçekleştireceklerini aktaran Öztiryaki, sektörel ticaret heyetleriyle birlikte hareket etmenin pazara giriş için firmalara önemli bir avantaj sağladığını vurguladı.

Öztiryaki, "Türk ürünlerinin algısının zaten yüksek olduğu Özbekistan'da bunu daha da yukarı çıkarmak için yerel satın alıcılardan resmi kurumlara kadar tüm taraflarla bir araya geleceğiz. Bu temaslar ülkede güçlü bir network oluşturmamızı da sağlayacak. Özbekistan pazarından önümüzdeki dönemler adına oldukça umutluyuz." ifadelerini kullandı.