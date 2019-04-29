IDEF 2019 ne zaman başlıyor? IDEF nerede ve nasıl gidilir soruları Savunma Sanayi Fuarına kısa bir süre kala merak konusu oldu. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan etkinlikte Türkiye'de üretilen kara, hava ve deniz askeri teçhizatların yanı sıra geliştirilen yeni İHA, füze, zırhlı araç, taşıyıcılar ve elektrikli teknolojiler yer alacak.

IDEF 2019 NE ZAMAN?

IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 30 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

IDEF 2019 NEREDE VE NASIL GİDİLİR?

IDEF 2019, 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece/ İstanbul'da icra edilecektir.

TÜYAP'A NASIL GİDİLİR?

Beylikdüzü TÜYAP Fuar Alanı’na kendi aracınızla gidebileceğiniz gibi, metrobüs, İETT otobüsü, deniz otobüsü gibi toplu taşıma hatlarıyla da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Diğer alternatif de belirli noktalardan, belirli saatlerde hareket eden ücretsiz TÜYAP servisleri.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuar süresince, gidiş ve dönüşlerde kullanabileceğiniz ücretsiz servislerin kalkış yer ve saatleri:

Atatürk Kültür Merkezi (Taksim)

Gidiş: 10.00 – 11.00 – 12.00 – 14.00

Dönüş: 17.00 – 18.30 – 20.00

Atatürk Hava Limanı İç Hatlar Geliş Terminali önü

Gidiş: 10.30 – 12.30

Dönüş: 17.00 – 19.00

Avcılar Metrobüs Durağı

Gidiş: 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00

Dönüş: 18.00 – 19.00 – 20.00

Bakırköy Deniz Otobüsleri İskelesi Otoparkı

Hafta içi gidiş: 10.30 – 12.40 – 13.30 – 14.30

Hafta sonu gidiş: 11.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00

Dönüş: 16.00 – 17.30 – 19.00

Bahçeşehir Bankalar Caddesi Kızılhavuz Otobüs Durağı

Gidiş: 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00

Dönüş: 17.00 -20.00

Mimar Sinan Ekinoba Migros Önü

Gidiş: 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00

Dönüş: 17.00 – 20.00

Türkiye‘nin en büyük fuar merkezlerinden TÜYAP’a özel araç, metrobüs, belediye otobüsü ve ücretsiz servislerle ulaşım sağlanıyor.